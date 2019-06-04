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#Хулен Лопетеги #Реал #Примера #Испания #Севилья

Всего один год карьеры Лопетеги: непобедим со сборной, изгой в «Реале», новая работа в «Севилье»

04 июня 2019, 15:08

«Севилья» представила нового главного тренера. Им стал 52-летний Хулен Лопетеги. Для испанского футбола такое назначение стало большим событием. 

Перед ЧМ-2018 работой Лопетеги все восхищались, но потом случилось подписание контракта с «Реалом». В федерации удивились и сразу уволили Лопетеги. Сам он потом говорил, что ни о чем не пожалел. Зря. 

Global Look Press

Смотрите, как всего за год поменялась жизнь Лопетеги. 

Работа в сборной:

  • Выбирал между Испанией и «Вулверхэмптоном». Выбрал сборную.
  • 20 матчей – 0 поражений. 
  • Продлил контракт до 2020 года за две недели до увольнения. 
  • Выгнали за день до старта ЧМ-2018.

Работа в «Реале»:

  • Проиграл ЦСКА в Лиге чемпионов. 
  • Впервые с 2002 года у «Реала» было четыре гостевых поражения подряд.
  • 481 минута – рекордная серия «Реала» без голов. Потом забил Марсело. 
  • «Есть несоответствие между качеством состава и результатами», – уволен с такими словами от руководства. 

Жизнь после: 

  • Слухи о работе в сборной США. Агент все опроверг. 
  • Опять слухи, но о «Роме». Назначили Раньери. 
  • Интерес от «Баварии» и «Челси». Опять ничего не вышло. 
  • Сказал, что хочет работать в АПЛ. Согласился на работу в «Севилье». 
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