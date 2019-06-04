Хулен Лопетеги
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Всего один год карьеры Лопетеги: непобедим со сборной, изгой в «Реале», новая работа в «Севилье»
04 июня 2019, 15:08
«Севилья» представила нового главного тренера. Им стал 52-летний Хулен Лопетеги. Для испанского футбола такое назначение стало большим событием.
Перед ЧМ-2018 работой Лопетеги все восхищались, но потом случилось подписание контракта с «Реалом». В федерации удивились и сразу уволили Лопетеги. Сам он потом говорил, что ни о чем не пожалел. Зря.
Смотрите, как всего за год поменялась жизнь Лопетеги.
Работа в сборной:
- Выбирал между Испанией и «Вулверхэмптоном». Выбрал сборную.
- 20 матчей – 0 поражений.
- Продлил контракт до 2020 года за две недели до увольнения.
- Выгнали за день до старта ЧМ-2018.
Работа в «Реале»:
- Проиграл ЦСКА в Лиге чемпионов.
- Впервые с 2002 года у «Реала» было четыре гостевых поражения подряд.
- 481 минута – рекордная серия «Реала» без голов. Потом забил Марсело.
- «Есть несоответствие между качеством состава и результатами», – уволен с такими словами от руководства.
Жизнь после:
- Слухи о работе в сборной США. Агент все опроверг.
- Опять слухи, но о «Роме». Назначили Раньери.
- Интерес от «Баварии» и «Челси». Опять ничего не вышло.
- Сказал, что хочет работать в АПЛ. Согласился на работу в «Севилье».
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