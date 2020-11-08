Миранчук дебютировал в Серии А

Первый матч Алексея Миранчука за «Аталанту» случился в Лиге чемпионов – вышел на 10 минут в матче с «Мидтьюлландом» и сразу же забил.

Дальше – пять матчей в запасе: с «Ливерпулем», «Аяксом», «Наполи», «Сампдорией» и «Кротоне».

Дебют Миранчука в Серии А состоялся в матче с «Интером»: вышел на замену на 59-й минуте вместо Руслана Малиновского.