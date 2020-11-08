Алексей Миранчук
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Миранчук дебютировал в Серии А
08 ноября, 18:28
Первый матч Алексея Миранчука за «Аталанту» случился в Лиге чемпионов – вышел на 10 минут в матче с «Мидтьюлландом» и сразу же забил.
Дальше – пять матчей в запасе: с «Ливерпулем», «Аяксом», «Наполи», «Сампдорией» и «Кротоне».
Дебют Миранчука в Серии А состоялся в матче с «Интером»: вышел на замену на 59-й минуте вместо Руслана Малиновского.
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