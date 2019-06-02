Видели выскочившую на поле девушку? Она модель, и теперь у нее миллион подписчиков в инстаграме

Волански – девушка Виталия Здоровецкого. Он родился в Мурманске, а потом переехал в США, где пару лет учился в школе и хотел стать профессиональным скейтбордистом. Здоровецкий – блогер, снимающий пранки. Получается мощно: 2,2 миллиона подписчиков в инстаграме (подписан даже Тибо Куртуа) и почти 10 миллионов – в ютубе.

Волански выбежала на поле в купальнике с названием канала Здоровецкого и в этот вечер пропиарила не только себя. Блогер сразу же отреагировал на это у себя в инстаграме: «Моя девочка только что засветилась в финале Лиги чемпионов. Горжусь тобой. Ты мое все».

Здоровецкий тоже выскакивал на поле в финале ЧМ-2014 между Аргентиной и Германией и пытался поцеловать Бенедикта Хеведеса. За это он получил бан на посещение стадионов, но за перформансом Волански следил с трибун «Ванда Метрополитано».

Здоровецкий ждет, когда Волански выйдет за него замуж. Крутой семейный бизнес.