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#РПЛ #Спартак #Футбол #Ростов

«Спартак» не выигрывает у «Ростова» в РПЛ с мая 2018 года

час назад

«Спартак» и «Ростов» играли в 13-м туре РПЛ. «Ростов» победил с минимальным счетом. Павел Мамаев забил уже второй победный гол за клуб в этом сезоне.

Матч завершен
Спартак
Москва
0:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Мамаев 26

Последняя победа «Спартака» над «Ростовом» была в мае 2018 года. «Ростов» не проигрывает «Спартаку» уже в пяти матчах РПЛ подряд:

  • «Спартак» – «Ростов» – 0:1
  • «Спартак» – «Ростов» – 1:4
  • «Ростов» – «Спартак» – 2:2
  • «Ростов» – «Спартак» – 2:1
  • «Спартак» – «Ростов» – 0:1
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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