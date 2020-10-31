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«Спартак» не выигрывает у «Ростова» в РПЛ с мая 2018 года
час назад
«Спартак» и «Ростов» играли в 13-м туре РПЛ. «Ростов» победил с минимальным счетом. Павел Мамаев забил уже второй победный гол за клуб в этом сезоне.
Последняя победа «Спартака» над «Ростовом» была в мае 2018 года. «Ростов» не проигрывает «Спартаку» уже в пяти матчах РПЛ подряд:
- «Спартак» – «Ростов» – 0:1
- «Спартак» – «Ростов» – 1:4
- «Ростов» – «Спартак» – 2:2
- «Ростов» – «Спартак» – 2:1
- «Спартак» – «Ростов» – 0:1
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