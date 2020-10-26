Что там с коронавирусом Роналду? Он сыграет с «Барселоной»? Провалил тест? Почему все пишут о нарушении протокола?
«Ювентус» и «Барселона» попали в одну группу Лиги чемпионов. Даты встреч Криштиану Роналду и Лионеля Месси: 28 октября в Турине и 8 декабря в Барселоне.
Первая – под большим вопросом. Эта история длится больше двух недель.
Так когда и от кого Роналду заразился?
9 октября сайт Football Italia, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport, написал: Роналду нарушил изоляцию в «Ювентусе» ради матча сборной Португалии. Что это значит:
- В «Ювентусе» коронавирусом заразились два сотрудника клуба – вся команда должна изолироваться в отеле.
- Роналду отказался, потому что тогда бы пропустил игру Португалии против Испании. Он уехал домой.
- В сборные отправились еще несколько игроков «Юве», включая Дибалу и Куадрадо.
- Вероятно, инцидент произошел 4 октября после сбора клуба на матч с «Наполи», который не состоялся. 7 октября Роналду отыграл 73 минуты за Португалию с Испанией.
Тогда же, 9 октября, Главная португальская газета A Bola рассказала о коронавирусе у голкипера Португалии Антони Лопеша – он уехал из команды.
11 октября Роналду сыграл полный матч против Франции.
13 октября сайт Португалии озвучил информацию о заражении Роналду коронавирусом. Тест положительный, болезнь протекает бессимптомно, дальнейшая изоляция. Португалия обыграла Швецию уже без капитана.
Так стало понятно, что Роналду наверняка пропустит матчи «Ювентуса» с «Кротоне» и «Вероной» и не сыграет в первом туре Лиги чемпионов в Киеве против «Динамо». До матча с «Барселоной» оставалось 15 дней.
Он правда вернулся в Турин уже с болезнью? За что его ругает министр спорта Италии?
По данным Goal.com, согласно протоколу УЕФА, игрок должен сдать отрицательный тест на коронавирус за неделю до матча.
Это же подтвердил крупный итальянский инсайдер Танкреди Палмьери. Также, по его информации, Роналду собирался вылететь в Турин и пройти карантин в Италии. Это будет десять дней, и тест перед игрой с «Барселоной» он сдаст вовремя.
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора уже две недели атакует Роналду. По его словам:
- Возвращение в Турин – нарушение протокола, орган здравоохранения ничего не разрешал.
- Отъезд в сборную – тоже нарушение протокола.
- Идет расследование, производится сбор доказательств.
- Игроки не должны быть высокомерными, проявлять неуважение к власти и лгать.
16 октября Роналду опроверг критику Спадафоры: все согласовано с клубом и сборной, соблюдены все предписания, а сам он хорошо себя чувствует и симптомов нет.
Сейчас будет сложно. Как все европейские медиа гоняются за тестом Роналду
22 октября – сразу несколько новостей:
Португальское издание Correio da Manha сообщило: тот самый тест, который нужно взять за неделю до игры ЛЧ, также оказался положительным.
- Correio da Manha – ежедневная газета Португалии с 1979 года. Таблоид. В 2000-х годах была наиболее продаваемой газетой в стране, ее тираж – более ста тысяч экземпляров.
По данным AS, «Ювентус» направил в УЕФА информацию о состоянии Роналду, указав, что у него нет симптомов и не повышалась температура. В статье также говорится, что Роналду сыграет с «Барсой», если тест за сутки до матча будет отрицательным.
- AS – испанская пресса, пишет о спорте с 1967 года. Считается одной из двух главных футбольных медиа страны вместе с Marca. Регулярно дает непроверенные инсайды, которые потом не сбываются.
25 октября стало известно еще об одном тесте. Результат – положительный. Источник – Tuttosport, и он тоже упоминает про тест за сутки как последний шанс.
- Tuttosport – авторитетное туринское издание, работает с 1945 года и специализируется на инсайдах про «Ювентус».
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подтвердил, что Роналду сдавал тест, но отказался говорить о его итогах: «У меня нет новостей. Мы сообщим, если что-то изменится».
По данным Sky Sport Italy, «Ювентус» уже направил всю необходимую документацию о самочувствии Роналду в УЕФА, осталось добиться отрицательного теста на коронавирус за сутки до матча.
Главный момент. Все пишут про тест за сутки до матча, но протокол УЕФА утверждает другое
Главный вопрос этих дней: почему вначале все говорили про отрицательный тест за неделю до матча, а теперь упоминают только сутки?
На официальном сайте УЕФА есть выдержка про недельный срок из протокола.
Из этого мы можем сложить такую историю:
- В протоколе сказано, что выздоровевшие от коронавируса могут все равно сдавать положительные тесты.
- Документы о выздоровлении должны быть отправлены за неделю до матча в UPAP (это консультационный орган УЕФА по коронавирусу).
- Дальше уже UPAP консультирует и УЕФА, и клуб.
- По информации зарубежных СМИ «Ювентус» отослал документы о самочувствии Роналду, а УЕФА рекомендовал дождаться решающего теста за сутки до матча, хотя в протоколе не написано про тест за сутки.
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Резюмируя:
- Роналду физически не страдает от коронавируса, так как болезнь протекает бессимптомно.
- При этом о его выздоровлении официальной информации нет. Если бы тест был отрицательным – заявление было бы сделано моментально.
- Роналду без футбола две недели. За это время он болел за Португалию против Швеции, плавал в бассейне, пел под занятия на тренажере и показывал новую прическу.
На момент выхода этого материала до матча с «Барселоной» – чуть больше 48 часов.