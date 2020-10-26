Что там с коронавирусом Роналду? Он сыграет с «Барселоной»? Провалил тест? Почему все пишут о нарушении протокола?

«Ювентус» и «Барселона» попали в одну группу Лиги чемпионов. Даты встреч Криштиану Роналду и Лионеля Месси: 28 октября в Турине и 8 декабря в Барселоне.

Первая – под большим вопросом. Эта история длится больше двух недель.

Так когда и от кого Роналду заразился?

9 октября сайт Football Italia, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport, написал: Роналду нарушил изоляцию в «Ювентусе» ради матча сборной Португалии. Что это значит: