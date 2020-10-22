Васин заменяется в перерыве третий раз за полтора года. Ошибки 🤷🏻♂️
ЦСКА начал новый сезон еврокубков с ничьи 1:1 в гостях с «Вольфсбергом» в Лиге Европы. Наш клуб вел в счете, но пропустил в конце первого тайма с пенальти.
В своей штрафной за майку соперника дернул Виктор Васин.
После перерыва Васин уже не вышел – его заменил Алан Дзагоев. Такую же замену – защитника на Дзагоева – Виктор Гончаренко исполнял в прошлой игре с «Динамо». Тогда получилось вынужденно – был заменен Карпов из-за сломанного носа.
За последние полтора года Васин заменяется в перерыве уже в третий раз. Как было в прошлых двух:
• В конце сезона-2018/19 ЦСКА победил 1:0 «Ахмат», забив с пенальти во втором тайме. Васина заменил Набабкин. Объяснение Гончаренко: «Замена Васина в первую очередь из-за желтой карточки». Причем предупреждение судья выписал ему уже на шестой минуте.
• В сезоне-2019/20 ЦСКА горел 0:3 к перерыву в игре с «Зенитом». Васин вместе с Карповым ошиблись в эпизоде со вторым голом. Васина сменил Марадишвили.
После игры Сергей Овчинников ушел от ответа на вопрос, ключевой ли фактор поражения – нахождение на поле Васина: «Никого выделять не будем. Ошибки допускали все». Почему в начале вышел Васин: «Это внутреннее решение. Не хотелось бы озвучивать. Васин дал основания, чтобы выйти в старте».
Май-2019, июнь-2020, теперь октябрь-2020. Как объяснит Гончаренко замену Васина, мы пока не знаем. Но повод напрашивается – момент с привезенным пенальти. Так ЦСКА потерял очки.
Игорь Акинфеев после игры с «Динамо» защитил Васина громкой фразой в эфире «Матч Премьер», которая теперь цитируется снова:
«Безо всякого сарказма считаю, что Васин – топовый защитник, и если бы не его травмы, он бы еще на 2-3 головы больше раскрылся. Поэтому я думаю, что он в каждом матче доказывает, что может и умеет играть. Самое главное – он приносит пользу команде, поэтому для меня он будет топом всегда, в любом состоянии».
В новом сезоне Васин провел всего два полных матча.