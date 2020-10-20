Ансу Фати
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Барселона
Ференцварош
Два гола Фати до его 18-летия – лучший результат в истории Лиги чемпионов
20 октября, 23:29
Ансу Фати – автор одного из голов в матче «Барселоны» и «Ференцвароша». Там же он сделал голевой пас на Коутиньо.
Для Фати это второй гол в карьере в Лиге чемпионов. Его возраст на этот момент – 17 лет и 355 дней. Первый гол в ЛЧ от Фати был в декабре 2019-го: тогда он забил «Интеру».
Ансу Фати – воспитанник «Барселоны». Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро.
В этом сезоне Примеры Фати провел четыре матча и забил три гола.
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