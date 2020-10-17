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#Реал #Футбол #Примера #Серхио Рамос #Кадис

«Реал» проиграл домашний матч Примеры впервые за 399 дней. Рамос травмировался

17 октября, 22:17

Исторический матч в Примере:

Матч завершен
Реал
Мадрид
0:1
Матч завершен
Кадис
Кадис
Лосано 16
  • «Реал» впервые проиграл в сезоне-2020/21. Он набрал в Примере 10 очков за пять матчей.
  • «Кадис» – новичок Примеры. Он сравнялся по очкам с «Реалом», но провел на одну игру больше.
  • Squawka пишет, что это первое домашнее поражение «Реала» в Примере за 399 дней.
  • Серхио Рамос отыграл против «Кадиса» только тайм. Marca пишет, что у него травма.
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