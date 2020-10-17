Алексей Миранчук
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#Алексей Миранчук #Футбол #Локомотив #Серия А #Аталанта #Наполи

«Аталанта» проиграла «Наполи» с разницей в три мяча. Миранчук так и не дебютировал

17 октября, 17:51

Алексей Миранчук так и не вышел на поле в матче «Наполи» и «Аталанты». Зато он впервые попал в заявку на матч. «Аталанта» проиграла «Наполи» со счетом 1:4.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. Он пропустил матчи трех туров Серии А из-за травмы.

Миранчук не ездил в сборную России, но в это время занимался в общей группе игроков «Аталанты». Гасперини сказал, что он полностью восстановился.

Матч завершен
Наполи
Неаполь
Лосано 23
Лосано 27
Политано 30
Осимхен 43
4:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Ламмерс 69
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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