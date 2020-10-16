«Зенит» арендовал Чистякова и отдал «Ростову» Терентьева

Две сделки между «Зенитом» и «Ростовом»:

1. 26-летний защитник Дмитрий Чистяков перешел в «Зенит» на правах аренды с правом выкупа. В «Ростове» он играет с 2019 года – вышел в 25 матчах и получил приглашение в сборную России.

2. В обратном направлении поехал другой защитник – Денис Терентьев. Он вернулся в «Ростов» через три года после отъезда. В «Зените» он играл в два захода: в период с 2012-го по 2015-й (там были аренды в «Томь» и игры «Зенит-2») и в период с 2017 года по 2020-й (так же уезжал в «Зенит-2» и год играл в «Уфе»). Терентьев в «Ростове» – полноценный трансфер.