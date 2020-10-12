КХЛ
Илья Воробьев
Металлург Магнитогорск
ЦСКА (х)
Главный тренер «Металлурга» заболел коронавирусом и не присутствует на игре с ЦСКА
12 октября, 18:34
В матче КХЛ «Металлург» – ЦСКА главного тренера хозяев Илью Воробьева заменяет Фредрик Стиллман.
Воробьев заболел коронавирусом. «У тренера первично положительный результат теста. Он изолирован от команды», – сообщает РИА.
«Металлург» – пятая команда Восточной конференции, ЦСКА лидирует на Западе.
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