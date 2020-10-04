Антони Марсьяль
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Эрик Ламела
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
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#Антони Марсьяль #Футбол #АПЛ #Манчестер Юнайтед #Тоттенхэм #Эрик Ламела

Ламела ударил Марсьяля локтем. Тот ответил – и удалился

04 октября, 20:06
Александр Плеханов

www.imago-images.de/Global Look Press

«МЮ» впервые за 1079 матчей в АПЛ пропустил четыре гола в первом тайме. Еще при счете 1:2 в игре с «Тоттенхэмом» «МЮ» остался в меньшинстве. Красную карточку после стычки с Ламелой получил Марсьяль, но его удаление не такое однозначное. Ламела был зачинщиком, а сам на поле остался – получил только желтую.

Все развивалось так:

  • Ламела бьет локтем по лицу Марсьяля.
  • Марсьяль отвечает и едва касается лица Ламелы.
  • Ламела падает и показывает всю боль.

Фанаты шутят в твиттере, что это выглядело так:

«Пытаюсь выяснить, почему был удален Марсьяль, но остался Ламела».

Ламела так подставляет соперников не первый раз.

Удаление Марсьяля на 28-й минуте прямо повлияло на итоговый результат:

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Фернандеш 2
1:6
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Н'Домбеле 4
Сон 7
Кейн 30
Сон 37
Орье 51
Кейн 79
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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