Антони Марсьяль
АПЛ
Футбол
Эрик Ламела
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Ламела ударил Марсьяля локтем. Тот ответил – и удалился
04 октября, 20:06
«МЮ» впервые за 1079 матчей в АПЛ пропустил четыре гола в первом тайме. Еще при счете 1:2 в игре с «Тоттенхэмом» «МЮ» остался в меньшинстве. Красную карточку после стычки с Ламелой получил Марсьяль, но его удаление не такое однозначное. Ламела был зачинщиком, а сам на поле остался – получил только желтую.
Все развивалось так:
- Ламела бьет локтем по лицу Марсьяля.
- Марсьяль отвечает и едва касается лица Ламелы.
- Ламела падает и показывает всю боль.
Фанаты шутят в твиттере, что это выглядело так:
«Пытаюсь выяснить, почему был удален Марсьяль, но остался Ламела».
Ламела так подставляет соперников не первый раз.
Удаление Марсьяля на 28-й минуте прямо повлияло на итоговый результат:
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