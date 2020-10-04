Ламела ударил Марсьяля локтем. Тот ответил – и удалился

«МЮ» впервые за 1079 матчей в АПЛ пропустил четыре гола в первом тайме. Еще при счете 1:2 в игре с «Тоттенхэмом» «МЮ» остался в меньшинстве. Красную карточку после стычки с Ламелой получил Марсьяль, но его удаление не такое однозначное. Ламела был зачинщиком, а сам на поле остался – получил только желтую.

Все развивалось так:

Ламела бьет локтем по лицу Марсьяля.

Марсьяль отвечает и едва касается лица Ламелы.

Ламела падает и показывает всю боль.

Фанаты шутят в твиттере, что это выглядело так: