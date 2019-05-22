The Beatles и футбол. Маккартни 40 лет скрывал любимый клуб, Леннон ставил рисунок игрока на обложку альбома
После боевика в ответной игре «Ливерпуля» и «Барсы» футбольный твиттер разорвал мем с той самой обложкой альбома «Abbey Road». Вместо лиц музыкантов − мячики и минуты, на которых забивал «Ливерпуль».
Пересечение двух ливерпульских символов − футбольной команды и популярной группы − давняя тема. Например, в 2016 году Юрген Клопп пришел на одну из пресс-конференций в черной футболке с надписью «The Beatles». А пресс-служба «Баварии» перед матчем 1/8 финала ЛЧ тоже делала отыгрыш вокруг «Abbey Road», используя вместо битлов своих звезд − Хуммельса, Мюллера, Левандовского и Нойера.
Никто из состава The Beatles не был активным фанатом. Но их связь − и с ливерпульскими клубами, и с футболом в целом − была вполне широкой.
Маккартни все детство таскался на стадион «Эвертона» и выпрашивал автограф звезды «Фулхэма» по почте
В 2014 году журналисты The Guardian устроили мини-расследование: они выясняли, за кого болели битлы. Поверхностное изучение ничего не дало: в зрелом возрасте музыканты не появлялись на стадионах города, потому что с их уровнем популярности это было бы самоубийством.
Другой момент. Историческое противостояние фанов «Эвертона» и «Ливерпуля» всегда подогревала религия. Католики чаще топили за «синих», протестанты поддерживали «красных». Если бы в этот микс ворвался еще кто-нибудь из The Beatlеs, то конфликт выбора стал бы мини-войной.
Но приятель из юности Маккартни и Харрисона историк Рэй О'Брайен рассказал, как Пол и Джордж относились к футболу:
«Я был их одноклассником, потом мы пошли в Ливерпульский институт. Пол был со мной в группе с 1958 по 1960 год, а Джордж уехал в 1959 году. Я знаю, что это странно, но никто из них − особенно Джордж − не проявлял интереса к футболу, в отличие от всех остальных парней, которые со мной учились».
«Ливерпуль − сумасшедший город для футбола, у всех жителей есть привязанность к одному из местных клубов. Но не у парней из The Beatles, они предпочитали кататься по городу с гитарой и бумагами в руках, на которых писали строчки своих будущих песен. Они не били по мячу во время перерывов между лекциями», − подводит итог О'Брайен.
Наиболее четко можно проследить связь с футболом у Пола Маккартни. Об этом рассказывал специалист по истории ливерпульского футбола Энди Томпсон. По его словам, Пол родился в доме, где вся семья болела за «Эвертон» и у него не было другого выбора. В детстве маленький Маккартни вместе со своими дядями регулярно ходил на домашние игры «Эвертона». Сама игра его не волновала вообще. Зато на трибунах всегда было интересно.
«На матчи я ходил в основном послушать шутки. Среди зрителей всегда находились остряки, − вспоминал сам Маккартни. − Помню, на один матч какой-то парень прихватил трубу и музыкой сопровождал игру. Кто-то попытался забить гол, но мяч пролетел очень высоко над воротами, так тот зритель сыграл «За горами, за морем». Очень остроумно».
Еще одна футбольная история из детства Маккартни связана с автографом:
«Обычно я спокойно отношусь к просьбам дать автограф (не всегда, но в целом), а все потому, что когда-то сам собирал автографы. Однажды я написал в Крейвен-Коттидж, в футбольный клуб «Фулхэм», и попросил автограф Джонни Хейнса. Помню, как обрадовался, когда получил его по почте».
Став звездой, Маккартни мелькал на стадионах дважды. В 1965 году его заметил одноклассник О'Брайен − это случилось на «Уэмбли» во время матча за кубок Англии между «Ливерпулем» и «Лидсом»: «Он был с ливерпульским шарфом на шее. Потом я его спросил: «Маккартни, в конце концов, тебе нравится «Ливерпуль» или нет? Но тогда он мне ничего не ответил».
Второй раз Пола заметили на трибунах в 1968-м. Он наблюдал за игрой «Эвертона» и «Вест Брома». Как и в 1965-м, это был финал Кубка Англии.
Только в XXI веке фанатская ориентация Маккартни прояснилась полностью. На один из его сольных концертов пришел Кенни Далглиш и несколько игроков «Ливерпуля». После милой беседы за кулисами Пол выдал следующее:
«Знаете, что − я поддерживаю обе команды, ведь они обе из Ливерпуля. Мне не нравится это разделение на католиков и протестантов. Хотя, ладно, если это вопрос жизни и смерти − тогда я за «Эвертон».
Последнее пересечение Маккартни и футбола случилось на ЧМ-2018. Победа англичан над Тунисом (2:1) совпала с его днем рождения. «Спасибо сборной Англии за подарок на день рождения! Мне очень понравилось!» − написал он.
Леннон мог стать футболистом, но помешало зрение. Старр ходил на матчи с отчимом, но болел за «Арсенал»
Гораздо меньший интерес к футболу проявлял Джордж Харрисон. Однажды репортер напрямую спросил, за кого тот болеет. Харрисон ушел от конкретного ответа: «Ну, парень, в Ливерпуле есть три клуба («Ливерпуль», «Эвертон» и «Транмер»), но я отдаю предпочтение другой команде».
Говорят, Харрисон несколько раз ходил на матчи «Эвертона» вместе с Маккартни, но подтверждений этому нет. Возможно, Джордж специально не открывал вкусы, потому что выбор в пользу «Эвертона» или «Ливерпуля» лишил бы битлов части аудитории.
Есть версия, что говорить о любимых командах музыкантам запрещал менеджер Брайан Эпстайн. При этом дети музыкантов своих пристрастий не скрывали: Дхани Харрисон, сын Джорджа, − ярый болельщик «Ливерпуля».
А за кого болели Ринго Старр и Джон Леннон?
Как оказалось, Ринго имел наиболее теплые чувства к лондонскому «Арсеналу». Когда ему было три года, отец ушел из семьи, и с мамой после этого жил мужчина, родившийся в Лондоне. Если «Арсенал» приезжали в Ливерпуль, отчим тащил паренька на «Гудисон» или «Энфилд».
Когда про выбор Ринго стало известно всем поклонникам группы, в одном из парков Ливерпуля кто-то совершил акт вандализма. Там стояла его статуя, вырезанная из цельного кустарника, − и садовыми ножницами ей отсекли голову. По сообщениям местной полиции, «в совершении бессмысленного преступления подозреваются болельщики «Ливерпуля». Забавно, что сыновья Ринго болеют именно за этот клуб.
По рассказам первого барабанщика группы Пита Беста, в свободное время парни из The Beatles любили погонять мяч. Самым техничным считался Джон Леннон. Есть версия, что в детстве Джон мечтал о карьере футболиста, но ему помешало слабое зрение.
В 11 лет он нарисовал эпизод из матча «Арсенал» − «Ньюкасл». Маленького Леннона впечатлила игра форварда «Ньюкасла» Джеки Милбрена. Этот рисунок потом имел сразу две отсылки в его музыкальной карьере. Детские зарисовки превратились в обложку сольного альбома «Walls and Bridges», а трек под номером 9 (тот же, что носил Милбрен) назывался «Мечта».
Семью годами ранее Леннон проворачивал тот же трюк, поместив на обложку восьмого альбома группы «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» изображение Альберта Стаббинса (игрока «Ливерпуля» с 1946 по 1953 год). На вопрос о том, почему выбран именно Стаббинс, Джон отвечал очень просто: Альберт был любимым игроком отца Леннона, который всю жизнь болел за «Ливерпуль».
На обложке альбома кроме Стаббинса было полно великих людей: Олдас Хаксли, Мэрилин Монро, Бернард Шоу. За столь креативный подход обложка «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» получила «Грэмми» в соответствующей номинации.
Главным фанатом The Beatles был Джордж Бест. Его битловскую прическу копировали даже в СССР
В 60-е образ группы стал культом. Весь мир хотел быть как четверка из Ливерпуля: ярко распоряжаться талантом, жить легко и в кайф. Подобная характеристика лучше всего описывала форварда «Манчестер Юнайтед» Джорджа Беста. После четвертьфинала Кубка чемпионов его даже прозвали «пятым битлом».
Прозвище приклеилось: в Англии его стали называть на португальский манер − Эль битле. Отмечая слабую дисциплину Беста, фанаты часто шутили: «Никто из The Beatles не увлечен футболом. Включая Джорджа Беста».
В песне «Dig it», выпущенной в 1969 году, упоминается Мэтт Басби − легендарный тренер и игрок «Манчестер Юнайтед», закончивший футбольную карьеру в «Ливерпуле». Контекст, правда, совсем не футбольный: «Dig it» была ответом на песню Боба Дилана «Like a Rolling Stone». Текст через сленг рассказывает о ФБР, певице Дорис Дэй, Мэтте Басби и других популярных личностях и явлениях века.
В 60-е The Beatles определяли моду. Одним из введенных ими трендов стала стрижка «парижское каре», более известная как «горшок». Битлы несколько видоизменили ее: волосы сзади имели длину до воротника, тоже самое касалось и волос за ушами.
Первым, кто подхватил стилевую стрижку, стал как раз Джордж Бэст, но всемирное влияние группы задело даже СССР − игроки советской сборной хотели походить на Бэста и парней из Ливерпуля. В конце 60-х «парижское каре» появилось на головах Федора Черенкова и Георгия Ярцева.
Несмотря на размытые фанатские предпочтения и отдаленность от спорта, самая популярная группа прошлого века все равно регулярно пересекалась с футболом. Феномен битлов просто не мог не коснуться главного спорта планеты, а потому пересечения были и будут. В мемах, стиле или обложках альбома − The Beatles и футбол неделимы, хотя всегда казались предельно полярными.
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