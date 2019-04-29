Кононов VS Каррера - чей Спартак успешнее? Только цифры
«Спартак» при Олеге Кононове снова потерял очки, не справившись и с «Рубином» (1:1). Теперь Кононов возглавляет «Спартак» в этом сезоне дольше, чем Каррера. Мы сравнили ключевые показатели.
Еще несколько слов о важнейших матчах против команд из российского топ-5.
Каррере выпали все игры на выезде:
- «Локомотив» – 0:0
- «Краснодар» – 1:0
- «Зенит» – 0:0
- ЦСКА – 1:1
Кононов управлял «Спартаком» против этих соперников в домашних матчах:
- «Локомотив» – 2:1
- «Краснодар» – 1:1
- «Зенит» – 1:1
- ЦСКА – 0:2
6-5 по очкам в пользу итальянца, соответственно и разница мячей получше – 2:1 против 4:5.
Сейчас «Спартак» идет на пятом месте и смотрит уже не наверх, а вниз. Потеснить команду с еврокубковой пятой строчки способен тульский «Арсенал» – он отстает на одно очко, теоретически навязать борьбу могут «Оренбург» и «Ростов» (оба позади на четыре балла).
«Спартаку» осталось сыграть домашний матч с «Уфой» и провести три игры на выезде – с «Уралом», «Крыльями Советов» и «Оренбургом».