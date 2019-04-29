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Кононов VS Каррера - чей Спартак успешнее? Только цифры

29.04.2019 22:32
Денис Лапшин

«Спартак» при Олеге Кононове снова потерял очки, не справившись и с «Рубином» (1:1). Теперь Кононов возглавляет «Спартак» в этом сезоне дольше, чем Каррера. Мы сравнили ключевые показатели. 

Еще несколько слов о важнейших матчах против команд из российского топ-5. 

Каррере выпали все игры на выезде:

  • «Локомотив» – 0:0
  • «Краснодар» – 1:0
  • «Зенит» – 0:0
  • ЦСКА – 1:1

Кононов управлял «Спартаком» против этих соперников в домашних матчах:

  • «Локомотив» – 2:1
  • «Краснодар» – 1:1
  • «Зенит» – 1:1
  • ЦСКА – 0:2

6-5 по очкам в пользу итальянца, соответственно и разница мячей получше – 2:1 против 4:5.

Сейчас «Спартак» идет на пятом месте и смотрит уже не наверх, а вниз. Потеснить команду с еврокубковой пятой строчки способен тульский «Арсенал» – он отстает на одно очко, теоретически навязать борьбу могут «Оренбург» и «Ростов» (оба позади на четыре балла).

«Спартаку» осталось сыграть домашний матч с «Уфой» и провести три игры на выезде – с «Уралом», «Крыльями Советов» и «Оренбургом».

Все фото: Global Look Press
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