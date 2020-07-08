«Зенит» получил медали и кубок в масках и без капитана

«Зенит» выиграл чемпионат России за четыре тура до конца. После матча с «Сочи» «Зенит» получил золотые медали и чемпионский кубок – новый в РПЛ.

«Зенит» победил 2:1. Игроки переоделись в золотые футболки. Послушали речь президента РФС Александра Дюкова и председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

Дюков подчеркнул, что «Зенит» стал чемпионом на поле по спортивному принципу.

Миллер сказал, что выиграла команда с самой большой армией болельщиков.

Дальше – речь Сергея Семака, по мнению которого «Зенит» был на голову сильнее всех соперников в сезоне.

Ну очень необычная церемония награждения – в масках.