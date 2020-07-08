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«Зенит» получил медали и кубок в масках и без капитана
08 июля, 22:02
«Зенит» выиграл чемпионат России за четыре тура до конца. После матча с «Сочи» «Зенит» получил золотые медали и чемпионский кубок – новый в РПЛ.
«Зенит» победил 2:1. Игроки переоделись в золотые футболки. Послушали речь президента РФС Александра Дюкова и председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.
- Дюков подчеркнул, что «Зенит» стал чемпионом на поле по спортивному принципу.
- Миллер сказал, что выиграла команда с самой большой армией болельщиков.
- Дальше – речь Сергея Семака, по мнению которого «Зенит» был на голову сильнее всех соперников в сезоне.
Ну очень необычная церемония награждения – в масках.
Капитан «Зенита» Бранислав Иванович не присутствовал на награждении. Он уехал на родину из-за смерти родственника.
Первым трофей поднял Артем Дзюба. Празднование – тоже в масках.
Вот так выглядела полная церемония награждения:
А еще был салют.
Чемпионы!
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