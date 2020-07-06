Тина Канделаки и «Зенит»: поддерживает из-за мужа, раньше путала Азмуна и Оздоева, теперь – поздравила БК вместо ФК
Летом 2015 года Тина Канделаки подписала трехлетний контракт с «Газпром-медиа». Она стала генеральным продюсером «Матч ТВ». С тех – периодически попадала в новости, связанные с «Зенитом».
Например, в 2016 году Канделаки посетила матч «Краснодар» – «Зенит» в зенитовском шарфе.
Через несколько дней стало известно, что «Матч ТВ» готовит документальный фильм о «Зените» – «Полет над мечтой». По словам Канделаки, фильм оценили бы не только фанаты «Зенита», но и в целом болельщики футбола.
Многих же интересовал шарф на матче. «В Краснодаре мы были большой компанией, болеющей за «Зенит». Естественно, муж с заботой и любовью укутал меня клубным шарфиком. Но обсуждалось это так, словно в мире спорта произошло какое-то важное событие. Удивительный эффект», – рассказывала Канделаки позже.
После победы в квалификации к Евро-2020 над шотландцами Канделаки произнесла речь на форуме «Россия – спортивная держава». «Давайте поддержим сборную России, поаплодируем Дзюбе, Азмуну, Станиславу Черчесову, тем, кто вчера устроил невероятный праздник», – сказала она.
«Конечно, я имела в виду Оздоева, с которым переписывалась незадолго. При всем известной любви моего мужа к «Зениту», один футболист питерского клуба вытеснил другого», – прокомментировала она свою ошибку. «Нас с Азмуном» часто путают», – согласился Оздоев.
Через три дня сборная России обыграла Кипр, и как назло забил Оздоев. Твиттер команды все припомнил:
В феврале Канделаки написала большое поздравление своему мужу Василию Бровко. Там было и о «Зените»: «Публично же я хочу пожелать тебе исполнения твоего главного желания: «Зенит» должен стать чемпионом! Я знаю, как ты мечтаешь однажды скандировать во всю мощь своего молодецкого голоса «Зенит» — чемпион!» по окончании финала Лиги чемпионов. Хочу сказать, что мы с тобой обязательно доживем до этого момента».
В марте Канделаки отвечала на вопрос об уходе с канала судьи Игоря Федотова. Как сказал Федотов, это произошло из-за того, что, по его мнению, в матче «Зенит» – ЦСКА стоило удалить Азмуна, и он сказал об этом в эфире. Канделаки ответила, что домыслы журналистов – абсурдны.
25 мая «Зениту» исполнилось 95 лет. Канделаки поздравила клуб такой речью: «Дорогой «Зенит», вот уже 12 лет я рядом с этим мужчиной. Но речь не о нас, а о том, что вот уже 12 лет у меня нет никакого выбора болеть за другую команду. Поэтому 12 лет я рядом с вами всем своим сердцем — благодаря вот этому человеку. Выигрывайте как можно чаще, потому что — поверьте нам, женщинам, — спокойствие во многих семьях зависит от ваших побед, дорогой мой «Зенит»!»
5 июля «Зенит» оформил чемпионство. «Тот случай, когда поздравление Дзюбе, Азмуну, Оздоеву и всем остальным футболистам питерской команды максимально уместно», – иронично написала Канделаки.
А дальше – снова угодила в новости. В сторис своего инстаграма она поздравила «Зенит», но отметила не футбольную, а баскетбольную команду.