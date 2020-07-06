Тина Канделаки и «Зенит»: поддерживает из-за мужа, раньше путала Азмуна и Оздоева, теперь – поздравила БК вместо ФК

В феврале Канделаки написала большое поздравление своему мужу Василию Бровко. Там было и о «Зените»: «Публично же я хочу пожелать тебе исполнения твоего главного желания: «Зенит» должен стать чемпионом! Я знаю, как ты мечтаешь однажды скандировать во всю мощь своего молодецкого голоса «Зенит» — чемпион!» по окончании финала Лиги чемпионов. Хочу сказать, что мы с тобой обязательно доживем до этого момента».

В марте Канделаки отвечала на вопрос об уходе с канала судьи Игоря Федотова. Как сказал Федотов, это произошло из-за того, что, по его мнению, в матче «Зенит» – ЦСКА стоило удалить Азмуна, и он сказал об этом в эфире. Канделаки ответила, что домыслы журналистов – абсурдны.

25 мая «Зениту» исполнилось 95 лет. Канделаки поздравила клуб такой речью: «Дорогой «Зенит», вот уже 12 лет я рядом с этим мужчиной. Но речь не о нас, а о том, что вот уже 12 лет у меня нет никакого выбора болеть за другую команду. Поэтому 12 лет я рядом с вами всем своим сердцем — благодаря вот этому человеку. Выигрывайте как можно чаще, потому что — поверьте нам, женщинам, — спокойствие во многих семьях зависит от ваших побед, дорогой мой «Зенит»!»

5 июля «Зенит» оформил чемпионство. «Тот случай, когда поздравление Дзюбе, Азмуну, Оздоеву и всем остальным футболистам питерской команды максимально уместно», – иронично написала Канделаки.

А дальше – снова угодила в новости. В сторис своего инстаграма она поздравила «Зенит», но отметила не футбольную, а баскетбольную команду.