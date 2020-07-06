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«Зенит» = доминирование. Доказываем графикой
2 часа назад
«Зенит» – чемпион России сезона-2019/20. За четыре тура до конца он оторвался на 13 очков от «Локомотива» и во второй сезон подряд выиграл РПЛ. Так быстро Премьер-лигу клубы не брали.
Предварительные итоги:
- «Зенит» больше всех забивает (56), меньше всех пропускает (14) и создает лучшую разницу голов (+42);
- Всего два поражения за сезон – от «Локомотива» и «Уфы» (оба – по 0:1);
- Пять раз «Зенит» громил соперников (разница голов – 3+) – «Рубин», «Ростов», «Динамо», «Урал», ЦСКА.
Несколько цифр и фактов, которые показывают силу «Зенита»:
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