«Зенит» = доминирование. Доказываем графикой

«Зенит» – чемпион России сезона-2019/20. За четыре тура до конца он оторвался на 13 очков от «Локомотива» и во второй сезон подряд выиграл РПЛ. Так быстро Премьер-лигу клубы не брали.

Предварительные итоги:

«Зенит» больше всех забивает (56), меньше всех пропускает (14) и создает лучшую разницу голов (+42);

Всего два поражения за сезон – от «Локомотива» и «Уфы» (оба – по 0:1);

Пять раз «Зенит» громил соперников (разница голов – 3+) – «Рубин», «Ростов», «Динамо», «Урал», ЦСКА.

Несколько цифр и фактов, которые показывают силу «Зенита»: