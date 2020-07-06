  • Зенит
  • РПЛ
  • Футбол
Поделиться:
Комментарии:
0
#Зенит #РПЛ #Футбол

«Зенит» = доминирование. Доказываем графикой

2 часа назад
Николай Живоглядов

«Зенит» – чемпион России сезона-2019/20. За четыре тура до конца он оторвался на 13 очков от «Локомотива» и во второй сезон подряд выиграл РПЛ. Так быстро Премьер-лигу клубы не брали.

Предварительные итоги:

  • «Зенит» больше всех забивает (56), меньше всех пропускает (14) и создает лучшую разницу голов (+42);
  • Всего два поражения за сезон – от «Локомотива» и «Уфы» (оба – по 0:1);
  • Пять раз «Зенит» громил соперников (разница голов – 3+) – «Рубин», «Ростов», «Динамо», «Урал», ЦСКА.

Несколько цифр и фактов, которые показывают силу «Зенита»:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Global Look Press
Праздник «Зенита»
Как «Зенит» празднует чемпионство: колонка на стадионе, домашняя гитара, танцы в раздевалке
Семак стал дедушкой в день чемпионства «Зенита»
Реакция Ивановича на чемпионство «Зенита» – 💣
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Зенит
#РПЛ
#Футбол