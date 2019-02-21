Защитник «Филадельфии» ударил клюшкой по голове Кучерова. Его дисквалифицировали

Эпизод произошел в ночь со среды на четверг. «Тампа-Бэй» обыграла «Филадельфию» со счетом 5:2. Кучеров очков не набрал, но пострадал от клюшки соперника.

Теперь стало известно о двухматчевой дисквалификации защитника Радко Гудаша за такой удар. Во время игры его наказали только малым штрафом.