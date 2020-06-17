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#Лига чемпионов #Футбол #Лига Европы

Плей-офф еврокубков: одноматчевый формат, все игры за 17 дней – в Португалии и Германии

17 июня, 18:10

www.imago-images.de / Global Look Press

UPD. Прошла жеребьевка четвертьфиналов и дальнейшей сетки еврокубков. Результаты по ЛЧ и ЛЕ.

Исполком УЕФА озвучил формат, места проведения и даты оставшихся матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Более полное расписание будет известно позже.

На чем остановились еврокубки

В Лиге чемпионов:

  • В четвертьфинал вышли «ПСЖ», «Аталанта», «Атлетико» и «Лейпциг»;
  • Остались ответные матчи 1/8: «Ман Сити» – «Реал», «Бавария» – «Челси», «Ювентус» – «Лион», «Барселона» – «Наполи».

В Лиге Европы:

  • В шести матчах 1/8 не сыграны ответные матчи;
  • В двух оставшихся («Интер» – «Хетафе», «Севилья» – «Рома») – не сыграны и первые.

Каким будет формат

В ЛЧ:

• Оставшиеся четыре матча 1/8 финала пройдут где и запланировано или на нейтральных полях в Португалии (для этого выделены стадионы в Порту и Гимараэше) – это выяснится позже.

Четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут на двух стадионах в Лиссабоне: «Эштадиу да Луш» и «Жозе Алваладе».

• Все матчи плей-офф, начиная с 1/4 – в одноматчевом формате.

• Согласно расписанию, весь плей-офф ЛЧ (11 матчей) будет доигран за 17 дней в августе. Начало – 7-го, финиш – 23-го.

В ЛЕ:

• Оставшиеся шесть матчей 1/8 финала пройдут где и запланировано или на нейтральных полях в Германии.

• Матчи «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» состоятся в одноматчевом формате. Позже станет ясно, где именно.

• Четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут на четырех немецких стадионах: в Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене.

• Финал – в Кельне.

• Плей-офф ЛЕ (15 матчей) тоже планируется доиграть за 17 августовских дней: с 5-го по 21-е.

Другие важные решения УЕФА

Финалы еврокубков сдвинуты на один год, поэтому финальный матч Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге состоится не в 2021, а в 2022 году. Места следующих финалов теперь выглядят так:

🇵🇹 2020: Лиссабон

🇹🇷 2021: Стамбул

🇷🇺 2022: Санкт-Петербург

🇩🇪 2023: Мюнхен

🇬🇧 2024: Лондон

То же самое и в Лиге Европы:

🇩🇪 2020: Кельн

🇵🇱 2021: Гданьск

🇪🇸 2022: Севилья

🇭🇺 2023: Будапешт

Что интересно, матча за Суперкубок в Порту сдвиг не коснулся – судя по твиту УЕФА, его просто перенесли в Будапешт:

🇭🇺 2020: Будапешт

🇬🇧 2021: Белфаст

🇫🇮 2022: Хельсинки

🇷🇺 2023: Казань

Также УЕФА официально разрешила проводить по пять замен в сезоне-2019/20, но в следующем их количество вернется к трем. 

Еще – пока нигде не обозначено, что все матчи пройдут без зрителей, УЕФА лишь указал, что будет следить за безопасностью и консультироваться с местными властями по поводу возвращения болельщиков на трибуны.

А как будет в следующем сезоне?

Групповые этапы ЛЧ/ЛЕ начнутся в 20-х числах октября. В октябре, ноябре и декабре пройдут по два тура. Первые раунды квалификации пока запланированы на август.

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