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Плей-офф еврокубков: одноматчевый формат, все игры за 17 дней – в Португалии и Германии
Исполком УЕФА озвучил формат, места проведения и даты оставшихся матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Более полное расписание будет известно позже.
На чем остановились еврокубки
В Лиге чемпионов:
- В четвертьфинал вышли «ПСЖ», «Аталанта», «Атлетико» и «Лейпциг»;
- Остались ответные матчи 1/8: «Ман Сити» – «Реал», «Бавария» – «Челси», «Ювентус» – «Лион», «Барселона» – «Наполи».
В Лиге Европы:
- В шести матчах 1/8 не сыграны ответные матчи;
- В двух оставшихся («Интер» – «Хетафе», «Севилья» – «Рома») – не сыграны и первые.
Каким будет формат
В ЛЧ:
• Оставшиеся четыре матча 1/8 финала пройдут где и запланировано или на нейтральных полях в Португалии (для этого выделены стадионы в Порту и Гимараэше) – это выяснится позже.
• Четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут на двух стадионах в Лиссабоне: «Эштадиу да Луш» и «Жозе Алваладе».
• Все матчи плей-офф, начиная с 1/4 – в одноматчевом формате.
• Согласно расписанию, весь плей-офф ЛЧ (11 матчей) будет доигран за 17 дней в августе. Начало – 7-го, финиш – 23-го.
В ЛЕ:
• Оставшиеся шесть матчей 1/8 финала пройдут где и запланировано или на нейтральных полях в Германии.
• Матчи «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» состоятся в одноматчевом формате. Позже станет ясно, где именно.
• Четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут на четырех немецких стадионах: в Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене.
• Финал – в Кельне.
• Плей-офф ЛЕ (15 матчей) тоже планируется доиграть за 17 августовских дней: с 5-го по 21-е.
Другие важные решения УЕФА
Финалы еврокубков сдвинуты на один год, поэтому финальный матч Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге состоится не в 2021, а в 2022 году. Места следующих финалов теперь выглядят так:
🇵🇹 2020: Лиссабон
🇹🇷 2021: Стамбул
🇷🇺 2022: Санкт-Петербург
🇩🇪 2023: Мюнхен
🇬🇧 2024: Лондон
То же самое и в Лиге Европы:
🇩🇪 2020: Кельн
🇵🇱 2021: Гданьск
🇪🇸 2022: Севилья
🇭🇺 2023: Будапешт
Что интересно, матча за Суперкубок в Порту сдвиг не коснулся – судя по твиту УЕФА, его просто перенесли в Будапешт:
🇭🇺 2020: Будапешт
🇬🇧 2021: Белфаст
🇫🇮 2022: Хельсинки
🇷🇺 2023: Казань
Также УЕФА официально разрешила проводить по пять замен в сезоне-2019/20, но в следующем их количество вернется к трем.
Еще – пока нигде не обозначено, что все матчи пройдут без зрителей, УЕФА лишь указал, что будет следить за безопасностью и консультироваться с местными властями по поводу возвращения болельщиков на трибуны.
А как будет в следующем сезоне?
Групповые этапы ЛЧ/ЛЕ начнутся в 20-х числах октября. В октябре, ноябре и декабре пройдут по два тура. Первые раунды квалификации пока запланированы на август.