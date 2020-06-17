Плей-офф еврокубков: одноматчевый формат, все игры за 17 дней – в Португалии и Германии

Исполком УЕФА озвучил формат, места проведения и даты оставшихся матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Более полное расписание будет известно позже.

На чем остановились еврокубки

В Лиге чемпионов:

В четвертьфинал вышли «ПСЖ», «Аталанта», «Атлетико» и «Лейпциг»;

Остались ответные матчи 1/8: «Ман Сити» – «Реал», «Бавария» – «Челси», «Ювентус» – «Лион», «Барселона» – «Наполи».

В Лиге Европы:

В шести матчах 1/8 не сыграны ответные матчи;

В двух оставшихся («Интер» – «Хетафе», «Севилья» – «Рома») – не сыграны и первые.

Каким будет формат

В ЛЧ:

• Оставшиеся четыре матча 1/8 финала пройдут где и запланировано или на нейтральных полях в Португалии (для этого выделены стадионы в Порту и Гимараэше) – это выяснится позже.

• Четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут на двух стадионах в Лиссабоне : «Эштадиу да Луш» и «Жозе Алваладе».

• Все матчи плей-офф, начиная с 1/4 – в одноматчевом формате .

• Согласно расписанию, весь плей-офф ЛЧ (11 матчей) будет доигран за 17 дней в августе. Начало – 7-го, финиш – 23-го.