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#Футбол

Есть версия, что слово «Оле!» произошло от слова «Аллах»

26 мая, 08:40

imago sportfotodienst / Global Look Press

Версий у кричалки «Оле-оле-оле» несколько. 

1. Оно происходит от арабского wa-llāh – на английском это может звучать как By Allah или By God. Возможно, на русском ему больше подходит перевод «клянусь Аллахом», хотя встречается и вариант с «ей-богу» – утверждение.

Слово wa-liāh использовалось в молитвах арабов, которые захватили Испанию в VIII веке. Период Реконкиста, во время которого шла борьба против арабов на испанских землях, продлился до 1492 года, когда изгнали последнего мавританского властителя. Но влияние арабского воздействия на культуру и язык Испании закрепилось.

Картина «Завоевание Гранады» в честь конца Реконкисты. Художник Франсиско Прадилья

Global Look Press

Американская писательница Элизабет Гилберт в одной из своих лекций объяснила трансформацию этого слова: у мавров была традиция устраивать большие праздники с танцами, и когда танцор выступал особенно эмоционально и зажигательно, они считали это демонстрацией силы Аллаха в нем и в восторге восклицали: «Алла! Алла!». В Испании это трансформировалось в «Оле!», как выражение такого же восклицания. «Просто с годами поменялось произношение», – считает Гилберт.

Профессор лингвистики калифорнийского университета Алан Кэй сомневается в такой версии: «Мне всегда было трудно принять арабское происхождение этого слова – его ставит под сомнение фонетическая конструкция».

2. Еще одна версия: в испанском языке этого слова не было как минимум до 1541 года, то есть появилось оно уже позже Реконкисты, а происходить может от hola/ola – приветствия. Плюс варианты на других языках вроде hail, hello – примерно в тех же вариациях.

3. Немного более странная версия – сокращение от Olaf, Olafr, старого скандинавского имени. Например, первым королем Швеции, о котором известно из достоверных источников, стал Олаф (или Улоф по другой версии произношения). В те же времена (X-XI век) королей Норвегии тоже звали Олаф. Но привязать это к испанскому довольно сложно. Хотя и тренера «МЮ» зовут Уле, и вообще это известное имя.

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www.imago-images.de / Global Look Press

4. Версия более фанатская: «оле» – как сокращение «Ah la»: после этой конструкции вставляется ругательное слово, но чтобы не ругаться прямо – можно просто сократить. Например, в Мексике фраза «Ah la madre» звучит как «О, черт», но люди сокращают до «Ah la», чтобы не нарушать цензуру.

Притом наиболее популярная версия – все-таки с арабским происхождением. В словаре американского наследия (American Heritage Dictionary) было прописано, что это английское слово, которое происходит от испанского, а испанское, возможно, от арабского. В кембриджском словаре Сhambers English Dictionary слово также относят к арабскому происхождению.

Считается, что с течением времени кричалка «Оле-оле-оле» распространилась на корриде – так подбадривали матадора. Позже она перенеслась на стадионы.

dpa / Global Look Press

В испанском футболе она появилась в 1982 году, когда «Реал Сосьедад» второй раз подряд выиграл чемпионат, а фанаты на стадионе распевали: «Campeones, campeones, hobe, hobe, hobe». Последние три слова звучали на баскском языке, дальше в Испании скандировали «Oé, Oé, Oé».

Кстати, есть оно и в русском языке. По толковому словарю живого великорусского языка Даля слово «оле» обозначает междометие («ах», «увы»).

Слово «оле» сейчас:

  • Используется в фанатских кричалках.
  • Используется в песнях (в Америке оно было даже в 1950-х, в музыкальных треках набрало обороты с середины 1980-х).
  • Используется на концертах (например, группа Coldplay включала этот чант в песни во время нескольких турне).
  • В Аргентине есть спортивная газета с таким названием – появилась в 1996 году.
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