Есть версия, что слово «Оле!» произошло от слова «Аллах»

Американская писательница Элизабет Гилберт в одной из своих лекций объяснила трансформацию этого слова: у мавров была традиция устраивать большие праздники с танцами, и когда танцор выступал особенно эмоционально и зажигательно, они считали это демонстрацией силы Аллаха в нем и в восторге восклицали: «Алла! Алла!». В Испании это трансформировалось в «Оле!», как выражение такого же восклицания. «Просто с годами поменялось произношение», – считает Гилберт.

Профессор лингвистики калифорнийского университета Алан Кэй сомневается в такой версии: «Мне всегда было трудно принять арабское происхождение этого слова – его ставит под сомнение фонетическая конструкция».

2. Еще одна версия: в испанском языке этого слова не было как минимум до 1541 года, то есть появилось оно уже позже Реконкисты, а происходить может от hola/ola – приветствия. Плюс варианты на других языках вроде hail, hello – примерно в тех же вариациях.

3. Немного более странная версия – сокращение от Olaf, Olafr, старого скандинавского имени. Например, первым королем Швеции, о котором известно из достоверных источников, стал Олаф (или Улоф по другой версии произношения). В те же времена (X-XI век) королей Норвегии тоже звали Олаф. Но привязать это к испанскому довольно сложно. Хотя и тренера «МЮ» зовут Уле, и вообще это известное имя.