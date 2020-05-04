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«Атлетик» и «Реал Сосьедад» намерены сыграть финал Кубка Испании при зрителях
04 мая, 21:13
«Атлетик» сообщил на своем сайте, что президенты клубов обсуждали проведение финала с президентом Королевской испанской футбольной федерации.
Стороны считают, что финал можно будет провести при зрителях после нормализации ситуацией с пандемией коронавируса. Решение будет утверждено только при согласии между всеми сторонами.
Клубы также попросили федерацию гарантировать официальный статус матча.
Он должен был быть проведен 18 апреля в Севилье.
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