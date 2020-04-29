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«Это помогло мне собраться». Хазенхюттль рассказал про смс от Фергюсона после поражения 0:9
29 апреля, 23:11
0:9 – это разгром «Саутгемптона» в десятом туре АПЛ в игре с «Лестером». Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль вспомнил, что было после матча.
«Помню, как получил сообщение от Алекса Фергюсона. Я не знал его лично, так что если бы мы не проиграли, то и не познакомились бы. Вот и позитив. Это помогло мне собраться.
Должен сказать спасибо клубу за поддержку. Я сказал руководству, что уволил бы себя, будь я на их месте. Это была катастрофа».
Зимой «Саутгемптон» выдал отрезок из четырех побед в пяти матчах, последняя из которых состоялась над «Лестером» в гостях – 2:1. На момент остановки чемпионата клуб Хазенхюттля – на 14-м месте.
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