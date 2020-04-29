«Это помогло мне собраться». Хазенхюттль рассказал про смс от Фергюсона после поражения 0:9

0:9 – это разгром «Саутгемптона» в десятом туре АПЛ в игре с «Лестером». Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль вспомнил, что было после матча.

«Помню, как получил сообщение от Алекса Фергюсона. Я не знал его лично, так что если бы мы не проиграли, то и не познакомились бы. Вот и позитив. Это помогло мне собраться.

Должен сказать спасибо клубу за поддержку. Я сказал руководству, что уволил бы себя, будь я на их месте. Это была катастрофа».

Зимой «Саутгемптон» выдал отрезок из четырех побед в пяти матчах, последняя из которых состоялась над «Лестером» в гостях – 2:1. На момент остановки чемпионата клуб Хазенхюттля – на 14-м месте.