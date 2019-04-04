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СКА впервые за сезон забросил больше одной шайбы в основное время матча с ЦСКА
04 апреля 2019, 10:21
СКА выиграл у ЦСКА со счетом 3:1. Счет в серии сравнялся (2:2).
WildIce
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