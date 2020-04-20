Овечкин выставил на аукцион собственную тренировку, деньги пойдут на благотворительность

Помимо получасовой тренировки, победитель получит четыре билета на домашнюю игру «Вашингтона» и клюшку с автографом Овечкина. Ему будет разрешено посетить раздевалку клуба. В стоимость включены авиабилеты и проживание.

Стартовая цена лота – $10 тысяч.

Деньги будут переданы в фонды, которые обеспечивают продовольствием малоимущие семьи.