Александр Овечкин
НХЛ
Хоккей
Вашингтон
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#Александр Овечкин #НХЛ #Хоккей #Вашингтон

Овечкин выставил на аукцион собственную тренировку, деньги пойдут на благотворительность

20 апреля, 10:44

Так он присоединился к акции All In Challenge, в рамках которой происходит сбор денег для продовольственных организаций. «Хочу, чтобы вы и ваш друг приехали в Вашингтон и встретились со мной после тренировки. Мы проведем полчаса на льду, я покажу, как бросать в одно касание», – сообщил Овечкин.

Помимо получасовой тренировки, победитель получит четыре билета на домашнюю игру «Вашингтона» и клюшку с автографом Овечкина. Ему будет разрешено посетить раздевалку клуба. В стоимость включены авиабилеты и проживание.

Стартовая цена лота – $10 тысяч.

Деньги будут переданы в фонды, которые обеспечивают продовольствием малоимущие семьи.

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