Дэйна Уайт
UFC
Хабиб Нурмагомедов
Тони Фергюсон
Джастин Гэтжи
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#Дэйна Уайт #UFC #Хабиб Нурмагомедов #Тони Фергюсон #Джастин Гэтжи

Уайт сообщил, что UFC 249 состоится, но без Хабиба

06 апреля, 10:41

Фейковый аккаунт под именем журналиста Ариэля Хельвани в твиттере предположил, что президент UFC Дэйна Уайт и президент России Владимир Путин – достигли соглашения по прилету Хабиба в США для боя с Тони Фергюсоном.

«Совсем не так!!!» – отреагировал в твиттере Уайт. И добавил: «Турнир состоится, но без Хабиба. Объявлю полный список участников 6 апреля».

Ранее Хабиб заявил, что продолжает тренироваться дома в тренировочном зале, но не знает, где состоится бой. Ариэль Хельвани (настоящий) поделился информацией: «На UFC 249 будет бой Фергюсона и Джастина Гэтжи и пройдет он на западном побережье США».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Что писали про возможный бой и его отмену
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