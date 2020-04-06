Уайт сообщил, что UFC 249 состоится, но без Хабиба

Фейковый аккаунт под именем журналиста Ариэля Хельвани в твиттере предположил, что президент UFC Дэйна Уайт и президент России Владимир Путин – достигли соглашения по прилету Хабиба в США для боя с Тони Фергюсоном.

«Совсем не так!!!» – отреагировал в твиттере Уайт. И добавил: «Турнир состоится, но без Хабиба. Объявлю полный список участников 6 апреля».