УЕФА перенес все международные матчи июня и отменил несколько молодежных турниров

Организация провела видеоконференцию среди членов всех 55 ассоциаций, учитывая рекомендации рабочих групп, созданных 17 марта. По причине пандемии коронавируса приняты следующие решения:

• Все намеченные на июнь международные матчи сборных в мужском и женском футболе – отложены до дальнейшего уведомления. Сюда относятся игры плей-офф к Евро-2020 и отборочные игры у женщин к Евро-2021.

• Остальные соревнования под эгидой УЕФА, включая международные товарищеские матчи, также отложены на неопределенный срок.

• Мужской чемпионат Европы U-17 отменен. Он был намечен на май.

• Запланированный на июль женский Евро U-19 – отменен.

• Запланированный на июль мужской чемпионат Европы U-19 пока перенесен – это часть квалификации к ЧМ U-20.

• В мае должен был состояться женский Евро U-17 – пока перенесен, это часть квалификации к ЧМ U-17.

• Финальный этап футзальной Лиги чемпионов должен был пройти в апреле, он перенесен.

Все вопросы, касающиеся сезона-2020/21, прояснятся позже.