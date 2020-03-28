Экс-игрока «Ньюкасла» арестовали в Перу за нарушение карантина

Бывший игрок «Ньюкасла», «Астон Виллы» и «Вест Хэма», перуанец Нолберто Солано уже извинился за инцидент. В Перу из-за коронавируса введен комендантский час с восьми часов вечера до пяти утра, но Солано его нарушил.

«Это не было никакой вечеринкой, просто собрались поесть с соседями – да, получилось поздно, но там не было больше пяти-шести людей. Сожалею и прошу меня простить», – сказал Солано.

В комментариях пишут, что это был не совсем ужин, а, скорее, совместное распитие алкоголя. Именно поэтому Солано и поймали полицейские.

В Перу сейчас обнаружено 580 случаев коронавируса. Пять человек погибло.