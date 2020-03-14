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Первый коронавирус в Бундеслиге – заболел защитник «Падерборна»
14 марта, 01:00
Клуб Бундеслиги «Падерборн» сообщил, что его 20-летний защитник Лука Килиан заразился коронавирусом. Игрок был травмирован несколько недель, сейчас – сдал положительный тест.
В субботу все представители клуба пройдут тестирование.
Это первый случай заражения игрока из клуба Бундеслиги. Ранее было известно о двух инфицированных футболистах «Ганновера» и заболевшем игроке «Нюрнберга».
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