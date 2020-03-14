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#Бундеслига #Футбол #коронавирус #Лука Килиан #Падерборн

Первый коронавирус в Бундеслиге – заболел защитник «Падерборна»

14 марта, 01:00

Клуб Бундеслиги «Падерборн» сообщил, что его 20-летний защитник Лука Килиан заразился коронавирусом. Игрок был травмирован несколько недель, сейчас – сдал положительный тест.

В субботу все представители клуба пройдут тестирование.

Это первый случай заражения игрока из клуба Бундеслиги. Ранее было известно о двух инфицированных футболистах «Ганновера» и заболевшем игроке «Нюрнберга».

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Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
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