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В Москве из-за коронавируса до 10 апреля на массовые мероприятия допустят не более 5000 человек

10 марта, 20:46

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Мэр Москвы Сергея Собянин сообщил у себя на сайте о подписании указа о запрете проведения в Москве массовых мероприятий, чье число участников превышает 5000 человек.

В Москве отменен фестиваль «Крымская весна» и празднование годовщины присоединения Крыма на улице Тверская.

На спортивные мероприятия, включая футбольные и хоккейные матчи, будет допущено не более 5000 участников и болельщиков.

Запрет продлится до 10 апреля.

В РПЛ за это время в Москве пройдут следующие матчи:

  • ЦСКА – «Уфа»;
  • «Локомотив» – «Оренбург»;
  • ЦСКА – «Зенит»;
  • «Спартак» – «Уфа»;
  • «Динамо» – ЦСКА.
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