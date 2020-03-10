В Москве из-за коронавируса до 10 апреля на массовые мероприятия допустят не более 5000 человек

Мэр Москвы Сергея Собянин сообщил у себя на сайте о подписании указа о запрете проведения в Москве массовых мероприятий, чье число участников превышает 5000 человек.

В Москве отменен фестиваль «Крымская весна» и празднование годовщины присоединения Крыма на улице Тверская.

На спортивные мероприятия, включая футбольные и хоккейные матчи, будет допущено не более 5000 участников и болельщиков.

Запрет продлится до 10 апреля.

В РПЛ за это время в Москве пройдут следующие матчи: