НБА, НХЛ, МЛС и МЛБ запретили журналистам доступ в раздевалки из-за коронавируса

Четыре большие спортивные лиги Северной Америки – НБА, НХЛ, МЛС и МЛБ – обратились с совместным заявлением.

Они сообщили, что после консультация с врачами принято решение открыть доступ в раздевалки команд исключительно для спортсменов и сотрудников. С журналистами спортсмены будут общаться в специально оборудованных помещениях вне раздевалок.

7 марта стало известно, что НБА готовится проводить матчи без зрителей из-за коронавируса, на что Леброн Джеймс отреагировал категорично – на такие игры он выходить не будет.

8 марта о возможном проведении матчей без зрителей задумались в НХЛ. Первым таким клубом может стать «Сан-Хосе», поскольку власти округа Санта-Клара в Калифорнии ввели трехнедельный запрет на крупные массовые собрания.