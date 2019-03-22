КХЛ
Максим Чудинов
Андрей Кутейкин
Авангард
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#КХЛ #Авангард #Андрей Кутейкин #Максим Чудинов

«Авангард» забил два одинаковых чудо-гола. Такие броски – сенсация

22 марта 2019, 19:24
Александр Плеханов

Все смотрели фигурное катание, а «Авангард» обыгрывал «Барыс» в очень неоднозначном матче. «Барыс» уверенно вел в две шайбы, а потом пропустил пять голов подряд. Итог – 5:3 в пользу «Авангарда». В финале Востока его соперником станет «Салават Юлаев».

Пятую шайбу в этом матче забросил защитник Максим Чудинов. В предыдущем матче он оформил дубль, а теперь соберитесь и попробуйте найти отличия в двух шайбах из разных матчей.

От собственной синей в КХЛ пуляют не так часто, как можно подумать из этого материала. Но такие броски очень любит Андрей Кутейкин. Хотя по таким голам кажется, что Чудинов переплюнул и его.

Без позиции «Авангарда» по этому вопросу здесь не обойтись:

Все свои шайбы в этом плей-офф Чудинов забросил за два последних матча. Разыгрался! 

Все фото: «Авангард»
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