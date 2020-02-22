Виссел Кобе
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#Виссел Кобе #Футбол #Чемпионат Японии

Японский «Виссел Кобе» запретил фанатам петь на стадионе. Это мера против распространения коронавируса

22 февраля, 17:07

AFLO/Global Look Press

«Виссел Кобе» и «Йокогама» откроют сезон чемпионата Японии. На официальном сайте «Виссел Кобе» есть меры предосторожности для фанатов, чтобы те не заразились коронавирусом. Их пять:

  1. Если вы плохо себя чувствуете, у вас кашель или лихорадка, воздержитесь от просмотра игры.
  2. Пожалуйста, принесите и наденьте маску, чтобы предотвратить инфекцию и ее распространение.
  3. После входа на стадион тщательно помойте руки в ближайшем туалете.
  4. При кашле или чихании используйте маску, носовой платок или рукав, чтобы закрыть рот и нос.
  5. Запрещена поддержка через пение и любые вспомогательные инструменты (флаги, кричалки).
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