Чемпионат Японии

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Футбол
54-летний Миура перешел в клуб из четвертого дивизиона Японии. Он профессионально играет в футбол с 1986 года
#Кадзуеси Миура
Футбол
«Йокогама» продлила контракт с 53-летним Миурой. В 2020 году он сыграл в четырех матчах
#Кадзуеси Миура
Футбол
Японский «Виссел Кобе» запретил фанатам петь на стадионе. Это мера против распространения коронавируса
#Виссел Кобе
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