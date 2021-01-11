Кадзуеси Миура
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Йокогама
«Йокогама» продлила контракт с 53-летним Миурой. В 2020 году он сыграл в четырех матчах
час назад
Кадзуеси Миура будет играть за «Йокогаму» до конца сезона-2021. В феврале 2021-го ему исполнится 54 года.
- В прошлом сезоне «Йокогама» заняла 15-е место. Новый стартует 27 февраля.
- Миура в сезоне-2020 сыграл четыре матча, один из которых начал в стартовом составе.
- Его карьера длится с 1986 года. Он играл в Бразилии, стал первым японцем в итальянском футболе, выигрывал с Японией Кубок Азии.
- В «Йокогаме» он выступает с 2005 года.
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