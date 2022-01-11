54-летний Миура перешел в клуб из четвертого дивизиона Японии. Он профессионально играет в футбол с 1986 года

Кадзуеси Миура перейдет на правах аренды из «Йокогамы» в «Сузука Пойнт Геттерс» и продолжит карьеру в четвертом дивизионе Японии. Следующий сезон станет для него 37-м в карьере.

Миура ушел в аренду после того, как «Йокогама» вылетела из высшей японской лиги (Джей-лига) во второй дивизион. В «Пойнт Геттерс» тренирует его старший брат – 56-летний Ясутоши Миура.