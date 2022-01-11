Кадзуеси Миура
Чемпионат Японии
Йокогама
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54-летний Миура перешел в клуб из четвертого дивизиона Японии. Он профессионально играет в футбол с 1986 года
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Кадзуеси Миура перейдет на правах аренды из «Йокогамы» в «Сузука Пойнт Геттерс» и продолжит карьеру в четвертом дивизионе Японии. Следующий сезон станет для него 37-м в карьере.
Миура ушел в аренду после того, как «Йокогама» вылетела из высшей японской лиги (Джей-лига) во второй дивизион. В «Пойнт Геттерс» тренирует его старший брат – 56-летний Ясутоши Миура.
- В феврале Кадзуеси Миуре исполнится 55 лет. Он начал карьеру в 1986 году и играл в Бразилии, Хорватии, Италии, Австралии и Японии.
- С 2005 года принадлежит «Йокогаме», но в последние годы нерегулярно выходит на поле. В 2021 году он сыграл в четырех матчах во всех турнирах, проведя в общей сложности 43 минуты на поле.
- Ему принадлежат рекорды самого возрастного игрока Джей-лиги (54 года) и самого возрастного автора гола в Джей-лиге (50 лет).
За карьеру он дважды выигрывал чемпионат Японии, дважды Суперкубок, трижды – Кубок, один раз – чемпионат Хорватии, со сборной становился чемпионом Азии. Также дважды признавался футболистом года в Японии. Но все эти достижения были в 1990-х, в XXI веке побед на топовых турнирах у него не было.
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