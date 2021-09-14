Уже 11 стран – японец Хонда остается главным путешественником футбола. Теперь он переехал в литовский город на 35 тысяч жителей

• После длительных периодов в ЦСКА и «Милане» Хонда нигде не задерживался дольше, чем на год. Из Мексики – в Австралию, дальше – в Нидерланды, а потом в Бразилию.

• Была и Португалия, но клуб не смог заявить Хонду на чемпионат, так что пребывание в «Портимоненсе» продлилось лишь пять дней.

• Дальше он стал чемпионом Азербайджана за «Нефтчи».

• Следующая остановка – «Судува». Это клуб из 35-тысячного городка Мариямполе, из последних четырех чемпионатов Литвы он выиграл три.

• «Судува» в этом сезоне дебютировала в Лиге конференций и проиграла польскому «Ракуву» по пенальти (а потом этот клуб выбил «Рубин»).