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«Вашингтон» впервые победил, проигрывая в 2 шайбы на последней минуте

06 января, 10:48

Твиттер «Вашингтона»

В матче НХЛ «Вашингтон» принимал «Сан-Хосе». Гости повели 4:2, забросив свою четвертую шайбу ровно за минуту до финальной сирены. Еще на отметке 59:12 счет оставался прежним.

«Вашингтон» отыгрался за 32 секунды. На 59:13 забил Якуб Врана, а на 59:45 – Ти Джей Оши.

«Вашингтон» перевел матч в овертайм, где забросил победную шайбу на 2:01, отличился Ларс Эллер.

В истории «Вашингтона» такое случилось впервые. На последней минуте клуб уступал в две шайбы, но сравнял до сирены, а в овертайме – еще и победил.

В НХЛ такой случай – не единственный, хотя и редкий. Дважды так от поражения уходили «Монреаль» и «Питтсбург», по одному разу – «Ванкувер», «Даллас», «Сан-Хосе» и «Детройт». Теперь в этом списке есть и «Вашингтон».

Александр Овечкин впервые за шесть матчей не набрал очков, а Евгений Кузнецов отдал голевую передачу на Оши. 25 минут на площадке у победителей провел Дмитрий Орлов.

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