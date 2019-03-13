Самые популярные спортсмены планеты. Рейтинг ESPN

4. Неймар (55, 19 миллионов долларов, 107,2 миллионов). Да, его все так же любят фанаты. Но Ней провалил почти все командные соревнования в этом сезоне: ЧМ, ЛЧ. Чемпионат Франции с мизерной конкуренцией не считается. Напомним, в Лигу 1 Неймар переезжал с дерзким желанием сбросить КриРо и Месси с трона гонки за «Золотой мяч». За полтора года во Франции он ни на сантиметр не приблизился к этому трофею. А в этом году он стримил свою игру в Counter-Strike, когда Лука Модрич получал эту награду.

5. Конор Макгрегор (100, 15 миллионов долларов, 29,7 миллионов). Легендарный боец, несмотря на поражение в поединке с Хабибом, знатно хайпанул в 2018-м. Его доходы возросли на 15,7%. К списку рекламщиков прибавились еще несколько компаний. Проблема в том, что Конор вне ринга попадает в не самые приятные ситуации, что сильно бьет по его имиджу.

6. Роджер Федерер (23, 41,5 миллионов долларов, 14,5 миллионов). Лидер рейтинга АТР, завершил сезон-2018 в статусе третьей ракетки мира. Здесь все логично, он – один из главных теннисистов планеты прямо сейчас.

7. Вират Колхи (25, 20 миллионов долларов, 37,1 миллион). Игрок в крикет в 2018-м получил «Раджив Ганди Хел Ратна» (самый высокий статус спортсмена в Индии), стал лучшим игроком в крикет в этом году (во второй раз подряд).