Самые популярные спортсмены планеты. Рейтинг ESPN
ESPN в третий раз опубликовал рейтинг топ-100 самых популярных спортсменов года. Этот рейтинг основывается на гонорарах, рекламных доходах игроков, их популярности в социальных сетях и интернет-поисковиках.
В списке селебрити 2018-го много ожидаемых спортсменов, но есть и неожиданности. «Гол» разбирает первую двадцатку этого списка. В скобках после фамилий будут указаны по порядку: 1. Количество запросов в Google за секунду; 2. Сумма, заработанная на рекламных контрактах в прошлом году; 3. Суммарная аудитория в социальных сетях.
1. Криштиану Роналду (100, 37 миллионов долларов, 148 миллионов). С одной стороны, Криштиану (и Португалия) провалили ЧМ-2018. С другой стороны, на клубных соревнованиях КриРо божил ярче прежнего. Во-первых, выиграл ЛЧ вместе с «Реалом». Во-вторых, взял Суперкубок Италии вместе с «Юве» и теперь мчится к скудетто. В-третьих, препарировал «Атлетико» в ЛЧ и приблизил «Ювентус» к мечте – заветной победе в еврокубках. Есть подозрение, что Криштиану удержит топ издания и в следующем году.
2. Леброн Джеймс (47, 52 миллиона долларов, 45,3 миллиона). Леброн – один из тех, на ком держится и работает медиаиндустрия НБА. В 2018 году он: а) Трансфернулся в «Лейкерс»; б) Заработал 52 миллиона долларов. Проблема в том, что Леброн прогрессирует в плане персональной игры и заработка, но «Лейкерс» от этого не легче – вокруг клуба постоянно возникают слухи об увольнении Люка Уолтона в случае, если он не попадет в плей-офф.
3. Лионель Месси (54, 28 миллионов долларов, 103,1 миллиона). Страйкеру уже 31, но он все с той же издевательской манерой обводит соперников и забивает голы, реализуя «буллиты». Месси остается богом Ла Лиги, а отъезд Криштиану в Италию только укрепил его авторитет в Испании. В конце концов: посмотрите, как страдает «Барса», когда Лео пропускает матчи из-за повреждений, дисквалификаций или банальной усталости.
4. Неймар (55, 19 миллионов долларов, 107,2 миллионов). Да, его все так же любят фанаты. Но Ней провалил почти все командные соревнования в этом сезоне: ЧМ, ЛЧ. Чемпионат Франции с мизерной конкуренцией не считается. Напомним, в Лигу 1 Неймар переезжал с дерзким желанием сбросить КриРо и Месси с трона гонки за «Золотой мяч». За полтора года во Франции он ни на сантиметр не приблизился к этому трофею. А в этом году он стримил свою игру в Counter-Strike, когда Лука Модрич получал эту награду.
5. Конор Макгрегор (100, 15 миллионов долларов, 29,7 миллионов). Легендарный боец, несмотря на поражение в поединке с Хабибом, знатно хайпанул в 2018-м. Его доходы возросли на 15,7%. К списку рекламщиков прибавились еще несколько компаний. Проблема в том, что Конор вне ринга попадает в не самые приятные ситуации, что сильно бьет по его имиджу.
6. Роджер Федерер (23, 41,5 миллионов долларов, 14,5 миллионов). Лидер рейтинга АТР, завершил сезон-2018 в статусе третьей ракетки мира. Здесь все логично, он – один из главных теннисистов планеты прямо сейчас.
7. Вират Колхи (25, 20 миллионов долларов, 37,1 миллион). Игрок в крикет в 2018-м получил «Раджив Ганди Хел Ратна» (самый высокий статус спортсмена в Индии), стал лучшим игроком в крикет в этом году (во второй раз подряд).
12. Поль Погба (15, 32 миллиона долларов, 30,7 миллионов). «Юнайтед» практически ничего не выигрывает. Кроме того, при Моуре команда откровенно посыпалась. Погба – одна из главных медийных личностей АПЛ. Но вы представляете, что будет с его статусом, если магия Сульшера в ЛЧ продолжится?
13. МС Дхони (5, 28 миллионов долларов, 20,5 миллионов). Еще один игрок в крикет. Здесь все понятно: «Ченнаи Супер Кингз» вернули себе статус лучшего коллектива планеты. Дхони – ее капитан, что делает его одним из самых популярных игроков планеты.
14. Килиан Мбаппе (32, 18,87 миллионов, 23,5 миллиона). Главный футбольный тинейджер планеты к 19 годам добрался до нескольких чемпионств во Франции и победы на чемпионате мира. Конечно, публикации с маской Микеланджело из «Черепашек-ниндзя» вызывают кучу лайков и репостов.
8. Рафаэль Надаль (40, 29,3 миллионов долларов, 15,6 миллионов). 2018-й был не самым удачным годом в карьере Надаля. На Australian Open и Уимболдоне он не засверкал из-за травмы ноги. Тем не менее количество подписчиков Надаля в социальных сетях только растет. В прошлом году в инстаграме его читали 4,9 миллионов фолловеров, сейчас – 5,6.
9. Стефен Карри (12, 42 миллиона долларов, 23 миллиона). «Голден Стэйт» за последние два года дважды победили в НБА. И Карри сыграл важную роль в этих победах.
10. Тайгер Вудс (20, 42 миллиона долларов, 6,4 миллиона). В 2018-м Вудс впервые с 2013 года принял участие в PGA Tour. И ESPN назвала это главным камбэком года. Те 5 лет между турнирами для Вудса были адовыми: он лечился от алкозависимости, писал автобиографию. Сейчас с ним все хорошо, и он признается, что очень хочет вернуться на прежний уровень.
11. Кевин Дюрант (9, 32 миллиона долларов, 17,4 миллионов). Еще один игрок «Голден Стэйт» в этом списке. Журналист ESPN, писавший характериктику Дюранта в этом списке, сделал вывод: «Дюрант» получил несколько MVP в финалах НБА – не каждый на это способен. Поэтому он попал в этот список».
15. Хабиб Нурмагомедов (100, 3,9 миллиона долларов, 13,4 миллионов). В 2018-м он побил Конора. А еще к мнению Хабиба особенно прислушиваются в Дагестане. Сначала народ поддержал в конфликте с Тимати. Потом дагестанцы встали на его стороны, когда Хабиб обвинил властей в допуске показа «пошлого спекталя».
16. Антуан Гризманн (20, 23 миллиона долларов, 22,6 миллиона). В футбольной тусовке есть шутка о трофеях Антуана: пусть даже он выиграет все возможные командные награды, ему не забрать «Золотой мяч». Летом 2018-го он стал обладателем кубка мира. Идеальное продолжение успешного сезона – удачное выступление в Лиге чемпионов. Но вчера «Юве» порвал гризмановской «Атлетико».
17. Серена Уильямс (37, 18,11 миллионов долларов, 10,8 миллионов). Серена – лучшая теннисистка на планете, самая цитируемая женщина-спортсмен в мире и борец за права женщин. Вполне логично, что она входит в топ самых популярных спортсменов ESPN.
18. Юврай Синг (1, 31 миллион долларов, 14,5 миллионов). Третий игрок в крикет по популярности в инстаграме (у него 6,2 миллиона подписчиков), который проигрывает по этому показателю Колхи и Дхони.
19. Месут Озил (15, 6,5 миллионов долларов, 30,9 миллионов). В 2018-м он чаще ссорился с Эмери и выпадал из стартового состава «Арсенала». Тем не менее за одну секунду в Google всплывает 15 запросов по Озилу, а общая аудитория полузащитника в социальных сетях достигла отметки почти в 31 миллион подписчиков.
20. Новак Джокович (21, 22 миллиона долларов, 8,5 миллионов). Лучший теннисист в мире, обошедший Надаля и Федерера в топе игроков, заработал на рекламе в 2018-м всего 22 миллиона долларов – это даже меньше, чем у гольфиста Фила Микельсона (он располагается на 26 месте рейтинга и рубит на контрактах 26 миллионов).
Что еще интересного
Есть минимум еще два любопытных участника рейтинга. Первый – Мария Шарапова. В 2018-м она заработала 17 миллионов долларов. А количество ее подписчиков в социальных сетях подскочило с 13,7 до 14,6 миллионов человек. Второй – Ninja Esports. Самый популярный стример на рекламных контрактах в 2018 году накопил почти 2,5 миллионов долларов. Зато он может похвастаться популярностью, которая больше, чем, к примеру, у Джоковича: на разных площадках на него подписаны 12,5 миллионов человек. Кроме того, он считается самым популярным стримером на Twitch: в неделю его смотрят больше 30 тысячи человек.