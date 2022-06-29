Почему вотсап для ПК теперь нельзя скачать с официального сайта – и где еще была похожая проблема

Что сейчас происходит с вотсапом: обновления чатов и проблемы со скачиванием

Где именно нельзя скачать вотсап – в ситуации разбиралсяCNews. Все это касается всех версий Windows и MacOS: при попытке скачивания не устанавливается связь с браузером. APK-дистрибутив для андроида доступен – его скачивание идет без ограничений. В магазинах Google Play и App Store вотсап остается, работает и браузерная версия вотсапа для компьютеров.

Ранее у вотсапа в России были и другие проблемы с работой. В апреле 2022 года мессенджер ввел ограничения на отправку фотографий. Теперь пользователям нельзя пересылать кадры с функцией автоматического удаления. Разработчики вотсапа объясняли это не санкциями – они делали отсылки к проблемам самой функции. Эти фотографии оставались в памяти смартофнов.

В 2022 году вотсап продолжает выпуск обновлений. О них можно почитать в отдельном материале. Основные нововведения касаются чатов: они увеличиваются до 512 человек, добавляются реакции и обмен файлами до двух гигабайт. Так вотсап пытается конкурировать с телеграмом, который параллельно выпустил версию Premium. Ее можно оформить за 299 рублей.