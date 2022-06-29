Почему вотсап для ПК теперь нельзя скачать с официального сайта – и где еще была похожая проблема
29 июня все пользователи вотсапа столкнулись с багом: версию для ПК больше не получается скачать с официального сайта. При попытке начать скачивание долгое время ничего не происходит, а потом не прогружается страница. На это жалуются все пользователи, у которых есть любая версия Windows. За сутки ничего не поменялось и не было никаких комментариев.
Что сейчас происходит с вотсапом: обновления чатов и проблемы со скачиванием
Где именно нельзя скачать вотсап – в ситуации разбиралсяCNews. Все это касается всех версий Windows и MacOS: при попытке скачивания не устанавливается связь с браузером. APK-дистрибутив для андроида доступен – его скачивание идет без ограничений. В магазинах Google Play и App Store вотсап остается, работает и браузерная версия вотсапа для компьютеров.
Ранее у вотсапа в России были и другие проблемы с работой. В апреле 2022 года мессенджер ввел ограничения на отправку фотографий. Теперь пользователям нельзя пересылать кадры с функцией автоматического удаления. Разработчики вотсапа объясняли это не санкциями – они делали отсылки к проблемам самой функции. Эти фотографии оставались в памяти смартофнов.
В 2022 году вотсап продолжает выпуск обновлений. О них можно почитать в отдельном материале. Основные нововведения касаются чатов: они увеличиваются до 512 человек, добавляются реакции и обмен файлами до двух гигабайт. Так вотсап пытается конкурировать с телеграмом, который параллельно выпустил версию Premium. Ее можно оформить за 299 рублей.
Вотсап был самым популярным мессенджером в России в 2021 году. Фонд общественного мнения проводил опрос и объяснял, что вотсап использовали 50% жителей России. Доля телеграма намного меньше – тогда им пользовался лишь каждый пятый россиянин. Важно: эти опросы проводились до блокировки в России других соцсетей. После нее телеграм стали скачивать чаще.
Главное преимущество вотсапа – бесплатные звонки. Поэтому его в основном используют в мобильной версии. ВЦИОМ выяснял, что вотсап установлен у 73% россиян. При раскладке по возрастам все выглядит еще глобальнее. В возрастной категории 25-34 вотсап есть у 84% людей в стране. Здесь надо понимать, что вотсап для большинства совсем не заменяет другие соцсети.
Какими еще соцсетями пользуются люди в России. В 2022 году увеличивается доля пользователей вконтакте. В последнее время вконтакте развивается и делает упор на различные направления. В видеосервис вконтакте теперь в несколько кликов переносятся видео с ютуба. Минцифры сейчас тестирует связь вконтакте и Госуслуг – там госструктуры будут подтверждать подлинность страниц.
Как такая же проблема случилась у Microsoft и чем отличается эта ситуация
Мы подробно исследовали ситуацию с Microsoft и Windows. Пользователи не могут скачать новые версии Windows с официального сайта. Сначала это объяснялось техническими проблемами. Потом оказалось, что сам запрет на установку вообще идет от санкций. Параллельно Microsoft объявила о постепенном уходе из России. Обычные пользователи пока почти не страдают.
Другой Soft с сайта Microsoft устанавливается без проблем. Сейчас идет массовый поиск альтернативы. Российский бизнес и госкомпании переходят на Astra Linux. Это российская операционная система – ее компания-разработчик «Русбитех-Астра» зарабатывает больше остальных конкурирующих компаний. За 2022 год ее доля заказов выросла в несколько раз.
Известно, что в августе Microsoft отключит обновления программного обеспечения. На это указывают аналитики Bloomberg. Сокращение бизнеса в России уже затронуло около 400 сотрудников российского представительства. У решений Microsoft и вотсапа разные последствия – их нельзя сравнивать. Их проблемы похожи по сути, но везде помогает включение VPN.