Вотсап

Инфо
Американский бесплатный сервис обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи
Год выхода
2009
Лента
Материалы
Материалы
Почему вотсап для ПК теперь нельзя скачать с официального сайта – и где еще была похожая проблема
#Вотсап
Что появилось в вотсапе после обновления: чаты на 512 человек и отправка файлов до 2 гигабайт
#Вотсап
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