Что появилось в вотсапе после обновления: чаты на 512 человек и отправка файлов до 2 гигабайт
Вотсап продолжает добавление функций, расширяющих возможности в чатах. Их анонсировали еще в начале мая и постепенно добавляют в приложение.
Какие обновления появились в вотсапе
- Чаты на 512 человек (вместо 256);
- Обмен файлами до 2 гигабайт (вместо 100 мегабайт);
- Реакции;
- Аудиозвонки на 32 человека (вместо 8).
Все это часть большого анонса по сообществам, которые появятся в вотсапе. Они позволят объединять схожие по темам чаты в одной вкладке. Мессенджер приводит такой пример: директор школы объединяет родительские чаты разных классов в одном сообществе школы. Это позволит рассылать объявления сразу по всему сообществу и комфортнее следить за обновлениями в нем.
Но вотсап отстает от телеграма даже после обновлений
Вотсап догнал телеграм по объему файлов, доступных к отправке, но в остальных функциях по-прежнему отстает. В телеграме чаты на 200 тысяч человек и аудиозвонки на неограниченное число пользователей, а реакции там появились еще в конце 2021 года.
Пока непонятно, как именно будут работать сообщества в вотсапе, но их описание напоминает папки в телеграме. Обе функции подразумевают объединение чатов, связанных одной темой (рабочие, личные, новости и так далее). Поэтому возможно, что и появление сообществ будет не уникальной функцией вотсапа.