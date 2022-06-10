Что появилось в вотсапе после обновления: чаты на 512 человек и отправка файлов до 2 гигабайт

Все это часть большого анонса по сообществам, которые появятся в вотсапе. Они позволят объединять схожие по темам чаты в одной вкладке. Мессенджер приводит такой пример: директор школы объединяет родительские чаты разных классов в одном сообществе школы. Это позволит рассылать объявления сразу по всему сообществу и комфортнее следить за обновлениями в нем.

Но вотсап отстает от телеграма даже после обновлений

Вотсап догнал телеграм по объему файлов, доступных к отправке, но в остальных функциях по-прежнему отстает. В телеграме чаты на 200 тысяч человек и аудиозвонки на неограниченное число пользователей, а реакции там появились еще в конце 2021 года.

Пока непонятно, как именно будут работать сообщества в вотсапе, но их описание напоминает папки в телеграме. Обе функции подразумевают объединение чатов, связанных одной темой (рабочие, личные, новости и так далее). Поэтому возможно, что и появление сообществ будет не уникальной функцией вотсапа.