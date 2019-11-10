3094 дня разделили матчи АПЛ в карьере вратаря «Ман Сити»

22 мая 2011 года Скотт Карсон сыграл за «Вест Бромвич» в АПЛ.

Скотт Карсон сыграл за «Вест Бромвич» в АПЛ. 10 ноября 2019 года Скотт Карсон попал в запас «Ман Сити» в АПЛ.

Между этими датами в карьере Карсона были два сезона в турецком «Бурсаспоре» и сразу шесть лет в Чемпионшипе. Там он играл за «Уиган» и «Дерби Каунти», а в 34 года наконец-то вернулся в Премьер-лигу. Перед этим сезоном «Ман Сити» арендовал Карсона у «Дерби Каунти». При наличии Эдерсона и Браво у Карсона не было шансов даже на место второго вратаря.

За «Ман Сити» он дважды попадал в запас на игры Кубка Лиги. В обоих матчах основным вратарем был Клаудио Браво. В связке с ним Карсон впервые в сезоне оказался на скамейке и в игре АПЛ. Все дело в травме Эдерсона в матче Лиги чемпионов, в том числе и из-за которой в ворота «Сити» даже временно выходил защитник Уокер.

Карсон свою роль хорошо понимает. Переход в «Ман Сити» он называл мечтой, которая стала реальностью. Согласился во многом из-за Пепа: «Я не могу дождаться, чтобы увидеть работу Пепа на тренировочном поле. То, чего он достиг в своей управленческой карьере, было поразительным. Каждый игрок мечтает сыграть под его руководством».