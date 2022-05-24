Что происходит с упаковками продуктов в России: соки меняют цвет, а молоко и кефир ищут альтернативу тетрапаку
Весной 2022 года рынок в России постоянно меняется. Из страны уходят иностранные бренды, фоном идут рост цен и сложности с поставками сырья. С марта развивается проблема, которая рискует стать массовой. Соки, молоко, кефир и даже вино постепенно меняют внешний вид упаковок. Возможный отказ от популярного тетрапака ведет еще и к повышению цен на различные виды упаковки.
Как меняются упаковки продуктов: почему сок «Сады Придонья» неожиданно стал белым
24 мая компания «Сады Придонья» официально объявила об изменениях внешнего вида продукции: «Уже скоро вы увидите на полках магазинов соки, детское питание и Nemoloko в новом минималистичном дизайне. Такой дизайн – временная и вынужденная мера». «Сады Придонья» выпускают продукцию в упаковке тетрапак. Теперь на ней будет меньше красок.
Изменения дизайна объясняются тем, что сейчас возникают проблемы с поставками сырья, красок и специальных лаков. В итоге все скажется на привлекательности продукции, но она хотя бы останется. Вывод: «Использование меньшего количества красок для дизайна упаковки позволит обеспечивать бесперебойные поставки нашей продукции в торговые точки».
Новая упаковка тетрапак будет почти полностью белой:
Тетрапак – это многослойный материал. Он состоит из шести-девяти слоев: в состав входят картон, полиэтилен и алюминиевая фольга. Главное качество такого материала – увеличенный срок хранения продуктов. Об этом подробно рассказывал РБК. Основным производителем тетрапака считается компания Tetra Pak, поэтому с ней связаны все последние новости.
Станут ли белыми упаковки у всех привычных продуктов в тетрапаке? Почти точно нет. «РИА Новости» писали со ссылкой на источник, что владельцы компании Tetra Pak якобы не разрешают российским заводам менять внешний вид упаковки. Можно использовать загруженный на сервер дизайн – это сложно. Анонс от компании «Сады Придонья» (партнер Tetra Pak) все опровергает.
RTVI выпускал инсайд, где рассказывал о будущем переходе производителей вина на белую упаковку. Сейчас этот материал удален. Мы не нашли подтверждения от других брендов по переходу на белую упаковку. Зато есть другое: ранее в школы Мурманска молочная продукция поступала в белых упаковках, сейчас – в других. Но кефира в упаковке от Tetra Pak в местных магазинах нет.
Какие еще проблемы есть с тетрапаком весной 2022 года
В апреле на сложности с тетрапаком жаловался Аркадий Пономарев – основатель компании «Молвест». Ей принадлежат бренды «Вкуснотеево», «Нежный возраст» и «Фруате». Пономарев объяснял, что компания Tetra Pak вообще запрещает заводу в Лобне печатать упаковку для кефира и ряженки. На них бюджет не выделяется, хотя на упаковки для молока он сохранен.
С конца марта Tetra Pak концентрируется на выпуске упаковок для социально значимых продуктов. В них входят в том числе молоко и детское питание. Это подтверждала «Ъ» сама компания. Из-за этого временно не производятся двухлитровые упаковки тетрапака. Исключение – соки. Они по-прежнему доступны во всех магазинах в двухлитровой упаковке.
В магазине «Лента» вино в тетрапаке больше не продается объемом в 2 литра. Зато там есть трехлитровые упаковки. Они доступны у иностранного алкоголя:
Производители Tetra Pak действительно концентрируются на значимых продуктах. Это подтверждают несколько источников из разных регионов. Они же указывают: компания отказывается от поставок упаковок для другой продукции и провоцирует рост цен. В Екатеринбурге цены на различные виды упаковки уже показали рост от 20 до 50%.
«Ведомости» еще два месяца назад писали, что магазины и компании готовятся к переходу на новые упаковки. «Москва 24» рассказывала: ретейлеры ищут аналоги для упаковки от компании Tetra Pak. Это подтверждали «Перекресток» и «ВкусВилл». Там решением назывался переход на стекло. В этом есть и плюс – его проще сдать на переработку, чем многослойный тетрапак.
Почему именно упаковка Tetra Pak так важна для производителей из России
РБК рассказывал, что в России принято называть тетрапаком не только упаковку от компании Tetra Pak. Похожие упаковки производят SIG, Elopak и Tralin Pak. Разницы для обычного пользователя может и не быть, но для бизнеса она важна. Именно Tetra Pak – крупнейший в мире производитель упаковки для жидких продуктов. В России у него работает более 500 линий.
Контракты на поставку упаковок действуют еще со времен СССР. Первые соглашения появились в 1959 году. Уже после распада СССР в городе Лобня появился завод по производству упаковочного материала. Это самое крупное предприятие по производству упаковочного материала для жидких пищевых продуктов на территории России и в Восточной Европе. Оно открылось в 2007 году.
Tetra Pak – это шведско-швейцарская транснациональная компания. В 2021 году ее объем продаж превысил 11 миллиардов евро. Компания сотрудничает со 160 странами и производит более 192 миллиардов упаковок в год. В России делами Tetra Pak занимается ее дочерняя компания АО «Тетра Пак». Именно через нее ведется управление крупным упаковочным заводом в Лобне.
Tetra Pak делал совместные предприятия с СССР и Россией. В последние годы решается и вопрос качественной переработки упаковок. Так, еще в 2019 году Tetra Pak и L-PAK (ведущий производителем гофрокартона в России) объединили усилия внутри страны. Они запустили современную линию по переработке картонных упаковок для напитков.
Что будет, если компания Tetra Pak все-таки уйдет из России
23 мая инсайд об уходе Tetra Pak публиковали «РИА Новости». В материале сообщалось, что головной офис Tetra Pak больше не взаимодействует с российским подразделением. Уже через два часа вышло опровержение от представителей Tetra Pak. Главное: эта информация не соответствует действительности, а производство упаковки и все отгрузки продолжаются.
Сейчас многие производители заранее готовятся к тому, что больше не смогут упаковывать продукты в тетрапак. Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев сказал такое: «Альтернативой упаковке тетрапак могу стать стеклянные и ПЭТ-бутылки, часть производителей уже разливают в них жидкости».
Основными альтернативами тетрапака по-прежнему считаются стекло, металл, пластик и даже полиэтилен. Именно эти материалы будут использоваться при упаковке молока, кефира, соков и другой продукции. Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина предлагает разливать молоко в стекло и пластик.
Почему тетрапак используется везде. Основная деталь: герметичность упаковки. Из-за этого продлевается срок годности продукта. Упаковки от компании Tetra Pak считаются компактными и удобными. Это выделяет их по сравнению с остальными возможными упаковками и делает массовыми. К недостаткам тетрапака относятся его непрозрачность и сложности в переработке.