Что происходит с упаковками продуктов в России: соки меняют цвет, а молоко и кефир ищут альтернативу тетрапаку

Тетрапак – это многослойный материал. Он состоит из шести-девяти слоев: в состав входят картон, полиэтилен и алюминиевая фольга. Главное качество такого материала – увеличенный срок хранения продуктов. Об этом подробно рассказывал РБК. Основным производителем тетрапака считается компания Tetra Pak, поэтому с ней связаны все последние новости.

Станут ли белыми упаковки у всех привычных продуктов в тетрапаке? Почти точно нет. «РИА Новости» писали со ссылкой на источник, что владельцы компании Tetra Pak якобы не разрешают российским заводам менять внешний вид упаковки. Можно использовать загруженный на сервер дизайн – это сложно. Анонс от компании «Сады Придонья» (партнер Tetra Pak) все опровергает.

RTVI выпускал инсайд, где рассказывал о будущем переходе производителей вина на белую упаковку. Сейчас этот материал удален. Мы не нашли подтверждения от других брендов по переходу на белую упаковку. Зато есть другое: ранее в школы Мурманска молочная продукция поступала в белых упаковках, сейчас – в других. Но кефира в упаковке от Tetra Pak в местных магазинах нет.