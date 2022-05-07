СДЭК запустил новую платформу – там можно купить технику и другие товары, которые не поставляются в Россию
Весной 2022 года Россия легализовала параллельный импорт. Минпромторг уже составил примерный список из 200 наименований товаров и брендов, которые попадают под эту политику. Всего – 50 категорий. В перечень параллельного не вошли алкоголь, табак и продукты питания. Подробно о параллельном импорте можно почитать в нашем отдельном материале. Вот тут:
СДЭК запустил новый сервис: там можно найти товары, которые не ввозятся в Россию
Название – CDEK.Shopping. Какие вещи о нем нужно знать:
- В способах оплаты заказа указаны Visa, Mastercard и МИР;
- Вернуть товар можно через семь дней после покупки;
- При заказе 7 мая доступна доставка товара на 28 мая – 4 июня;
- Можно сравнить стоимость товара в России и другой стране.
Первая новость о запуске появилась еще 29 апреля, но тогда ее почти никто не заметил. В той новости компания отдельно делала акцент на конкуренции и преимуществах: «Некоторые сервисы предлагают услуги по выкупу и доставке необходимых товаров, но стоимость такой продукции сильно возрастает». CDEK.Shopping параллельно предлагал сниженную цену.
Так 6 мая СДЭК еще раз анонсировал запуск сервиса: «Новая e-comm платформа CDEK.Shopping позволит покупать товары зарубежных брендов по ценам ниже российских, а также те, которые не представлены в нашей стране. iHerb, Hugo Boss, Apple, Dyson и многое другое – доступно 24/7 в режиме онлайн». Теперь уже при заказе от 5 тысяч рублей СДЭК обещает бесплатную доставку.
Пока CDEK.Shopping работает с 11 странами. Перечисляем: Турция, Финляндия, Италия, США, Великобритания, Германия, ОАЭ, Франция, Испания, Португалия, Израиль. В таком случае фактически повторяется история с параллельным импортом. Компания не завозит товар в Россию, но через CDEK.Shopping его можно приобрести. Таможню и детали доставки компания берет на себя.
CDEK.Shopping похож на модернизированную версию другого сервиса – CDEK Forward. Через него можно было выкупать товары из иностранных магазинов после ухода из России Visa и Mastercard. Об этом подробно рассказывал VC. Там действовали ограничения по санкционным спискам и сам процесс занимал больше времени. CDEK.Shopping сделан проще и доступнее.
Что можно купить на CDEK.Shopping и по какой цене
Sony Interactive Entertainment официально прекратила поставки аппаратного и программного обеспечения. Но в CDEK.Shopping доступна приставка Sony PlayStation 4 Pro. Она стоит там 65 тысяч рублей и будет доставлена из ОАЭ.
Там же можно найти компьютеры и комплектующие. С доставкой из ОАЭ выйдет дешевле, чем в России. Не все товары вообще есть в стране.
Те самые товары Dyson, которые вошли в список для параллельного импорта:
Главное – айфоны. И доступные цены на них:
Доступны смартфоны, наушники, бытовая техника, детские принадлежности и другие товары. Все это разделено на категории.