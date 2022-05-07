Экономика
Поделиться:
Комментарии:
0
#Экономика

СДЭК запустил новую платформу – там можно купить технику и другие товары, которые не поставляются в Россию

Официальный сайт СДЭК

Весной 2022 года Россия легализовала параллельный импорт. Минпромторг уже составил примерный список из 200 наименований товаров и брендов, которые попадают под эту политику. Всего – 50 категорий. В перечень параллельного не вошли алкоголь, табак и продукты питания. Подробно о параллельном импорте можно почитать в нашем отдельном материале. Вот тут:

Что такое параллельный импорт и почему Россия его разрешила: чем отличается от пиратства, каких товаров коснется
Читать

СДЭК запустил новый сервис: там можно найти товары, которые не ввозятся в Россию

Название – CDEK.Shopping. Какие вещи о нем нужно знать:

  • В способах оплаты заказа указаны Visa, Mastercard и МИР;
  • Вернуть товар можно через семь дней после покупки;
  • При заказе 7 мая доступна доставка товара на 28 мая – 4 июня;
  • Можно сравнить стоимость товара в России и другой стране.

Первая новость о запуске появилась еще 29 апреля, но тогда ее почти никто не заметил. В той новости компания отдельно делала акцент на конкуренции и преимуществах: «Некоторые сервисы предлагают услуги по выкупу и доставке необходимых товаров, но стоимость такой продукции сильно возрастает». CDEK.Shopping параллельно предлагал сниженную цену.

Такая картинка была в анонсе CDEK.Shopping.

CDEK Маркет

Так 6 мая СДЭК еще раз анонсировал запуск сервиса: «Новая e-comm платформа CDEK.Shopping позволит покупать товары зарубежных брендов по ценам ниже российских, а также те, которые не представлены в нашей стране. iHerb, Hugo Boss, Apple, Dyson и многое другое – доступно 24/7 в режиме онлайн». Теперь уже при заказе от 5 тысяч рублей СДЭК обещает бесплатную доставку.

Пока CDEK.Shopping работает с 11 странами. Перечисляем: Турция, Финляндия, Италия, США, Великобритания, Германия, ОАЭ, Франция, Испания, Португалия, Израиль. В таком случае фактически повторяется история с параллельным импортом. Компания не завозит товар в Россию, но через CDEK.Shopping его можно приобрести. Таможню и детали доставки компания берет на себя.

CDEK.Shopping похож на модернизированную версию другого сервиса – CDEK Forward. Через него можно было выкупать товары из иностранных магазинов после ухода из России Visa и Mastercard. Об этом подробно рассказывал VC. Там действовали ограничения по санкционным спискам и сам процесс занимал больше времени. CDEK.Shopping сделан проще и доступнее.

Что можно купить на CDEK.Shopping и по какой цене

Sony Interactive Entertainment официально прекратила поставки аппаратного и программного обеспечения. Но в CDEK.Shopping доступна приставка Sony PlayStation 4 Pro. Она стоит там 65 тысяч рублей и будет доставлена из ОАЭ.

 

CDEK.Shopping

Там же можно найти компьютеры и комплектующие. С доставкой из ОАЭ выйдет дешевле, чем в России. Не все товары вообще есть в стране.

CDEK.Shopping

Те самые товары Dyson, которые вошли в список для параллельного импорта:

CDEK.Shopping

Главное – айфоны. И доступные цены на них:

CDEK.Shopping

Доступны смартфоны, наушники, бытовая техника, детские принадлежности и другие товары. Все это разделено на категории.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Экономика