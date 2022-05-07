СДЭК запустил новую платформу – там можно купить технику и другие товары, которые не поставляются в Россию

Так 6 мая СДЭК еще раз анонсировал запуск сервиса: «Новая e-comm платформа CDEK.Shopping позволит покупать товары зарубежных брендов по ценам ниже российских, а также те, которые не представлены в нашей стране. iHerb, Hugo Boss, Apple, Dyson и многое другое – доступно 24/7 в режиме онлайн». Теперь уже при заказе от 5 тысяч рублей СДЭК обещает бесплатную доставку.

Пока CDEK.Shopping работает с 11 странами. Перечисляем: Турция, Финляндия, Италия, США, Великобритания, Германия, ОАЭ, Франция, Испания, Португалия, Израиль. В таком случае фактически повторяется история с параллельным импортом. Компания не завозит товар в Россию, но через CDEK.Shopping его можно приобрести. Таможню и детали доставки компания берет на себя.

CDEK.Shopping похож на модернизированную версию другого сервиса – CDEK Forward. Через него можно было выкупать товары из иностранных магазинов после ухода из России Visa и Mastercard. Об этом подробно рассказывал VC. Там действовали ограничения по санкционным спискам и сам процесс занимал больше времени. CDEK.Shopping сделан проще и доступнее.

Что можно купить на CDEK.Shopping и по какой цене

Sony Interactive Entertainment официально прекратила поставки аппаратного и программного обеспечения. Но в CDEK.Shopping доступна приставка Sony PlayStation 4 Pro. Она стоит там 65 тысяч рублей и будет доставлена из ОАЭ.