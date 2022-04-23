Что будет с концертами в России в 2022 году: куда сходить, кто выступит, какие фестивали отменены

Кто в ближайшее время точно не приедет в Россию:

Imagine Dragons;

Franz Ferdinand;

Green Day;

Rammstein;

Twenty One Pilots;

Bring Me The Horizon;

Iron Maiden.

У них планировались отдельные крупные концерты в России. Отдельная ситуация сложилась с группами The Killers и Slipknot. Они стояли в программе фестиваля Park Live, но тоже отказались от выступления. Отказался от выступления и Игги Поп. Позже организаторы фестиваля опубликовали официальное заявление о его переносе на 2023 год. Они надеются на возвращение артистов.

С концертами российских исполнителей ситуация складывается чуть лучше. Афишные сайты разных городов и отдельных площадок анонсируют именно их выступления. Продолжается и вручение музыкальных премий. Так 17 мая в Crocus City Hall пока запланировано вручение наград на музыкальной премии «Жара». Изначально она стояла в календаре на апрель 2022 года.

Некоторые российские музыканты сами отменяют концерты в России. Так сделал Оксимирон, который планировал весенние выступления в Москве и Санкт-Петербурге. Билеты на его выступления были проданы за семь часов после декабрьского анонса этих концертов. Всего у него планировалось шесть концертов. Сейчас они перенесены на неопределенный срок.