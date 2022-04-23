Что будет с концертами в России в 2022 году: куда сходить, кто выступит, какие фестивали отменены
Как и в каком формате проходят концерты в России в 2022 году
New York Times еще в начале марта обращал внимание, что сотрудничество с Россией прекратили три крупнейших звукозаписывающих конгломерата. В том же материале указывалось, что отказалась от сотрудничества и Live Nation. Это крупная компания по организации концертов. Позже иностранные группы стали массово отменять концерты в России в 2022 году.
Кто в ближайшее время точно не приедет в Россию:
- Imagine Dragons;
- Franz Ferdinand;
- Green Day;
- Rammstein;
- Twenty One Pilots;
- Bring Me The Horizon;
- Iron Maiden.
У них планировались отдельные крупные концерты в России. Отдельная ситуация сложилась с группами The Killers и Slipknot. Они стояли в программе фестиваля Park Live, но тоже отказались от выступления. Отказался от выступления и Игги Поп. Позже организаторы фестиваля опубликовали официальное заявление о его переносе на 2023 год. Они надеются на возвращение артистов.
С концертами российских исполнителей ситуация складывается чуть лучше. Афишные сайты разных городов и отдельных площадок анонсируют именно их выступления. Продолжается и вручение музыкальных премий. Так 17 мая в Crocus City Hall пока запланировано вручение наград на музыкальной премии «Жара». Изначально она стояла в календаре на апрель 2022 года.
Некоторые российские музыканты сами отменяют концерты в России. Так сделал Оксимирон, который планировал весенние выступления в Москве и Санкт-Петербурге. Билеты на его выступления были проданы за семь часов после декабрьского анонса этих концертов. Всего у него планировалось шесть концертов. Сейчас они перенесены на неопределенный срок.
Текущая ситуация с коронавирусом влияет и на формат концертов в России. «Фонтанка» обращала внимание, что в Санкт-Петербурге теперь снова легальны танцполы. Хотя с декабря 2021 года отдельные концерты уже проводились без сидячих мест в зале. Ранее стулья ставились прямо на площадке танцпола – на них рассаживались все люди с билетами, вставать запрещалось.
Постепенно снимаются ограничения и в Москве: это распространяется и на фестивали. С 23 апреля открылся «Пасхальный дар». Под этим названием фестиваль объединяет в себе все пасхальные мероприятия – туда входят даже мастер-классы и ярмарки. Сергей Собянин анонсирует скорое начало «Московской весны». Там пройдут в том числе концерты и театральные постановки.
По всей России по-прежнему проходят и бесплатные концерты. Отдельные мероприятия устраивают даже библиотеки. Российская национальная библиотека в апреле 2022 года провела концерт «Музыка мира». Песни там исполняла группа ONCE Ensemble. Позже состоялся концерт «Звезда по имени Солнце» – он посвящен 60-летию со дня рождения Виктора Цоя.
Афиша концертов в России в 2022 году
В этой части материала мы ориентируемся на данные сервисов, которые показывают календарь концертов на ближайшее время. В подборке ниже останутся только самые заметные и крупные мероприятия в Москве. Возможно, мы могли кого-то упустить. Все концерты расставлены по календарному порядку. На некоторые из них еще остаются доступные билеты по адекватной цене.
- 10 июня. ДДТ, Москва, «Открытие Банк Арена»;
- 18 июня. Баста, Москва, «Лужники»;
- 2 июля. Руки Вверх! Москва, «Лужники»;
- 10 декабря. Little Big, Москва, «Мегаспорт»;
- 12 декабря. Мумий Тролль, Москва, «Крокус Сити Холл».
Почти все из этих исполнителей дадут крупные концерты в Санкт-Петербурге. Так группа ДДТ выступит на «Газпром Арене» 24 сентября, Little Big – 19 ноября в «Ледовом дворце». Еще в Санкт-Петербурге 12-13 июня 2022 года состоится 21-й международный музыкальный фестиваль Stereoleto. Заявленные участники: Леонид Агутин, Каста, IOWA и другие.
KudaGo узнал о предстоящих летних концертах в Москве. Там стартует шестой сезон фестиваля ROOF FEST. Этот фестиваль не проводился в последние два года из-за пандемии коронавируса, но теперь организаторы анонсировали старт его нового сезона. Концерты пройдут на крышах Fantomas Rooftop и Gipsy. Там выступят Ева Польна, группа «Фрукты», Лолита и другие артисты.
Что еще нужно знать о концертах и фестивалях в России в 2022 году
• Не состоится Пикник «Афиши» – один из главных фестивалей Москвы. В 2022 году он планировался сразу в Москве и Санкт-Петербурге, но теперь планируется только в будущем. Отменен и музыкальный фестиваль «Боль». Он планировался на июнь 2022 года. Организаторы утверждают, что ничего не знают о будущем формате фестиваля и его новых сроках.
• Фестиваль «Нашествие» был запланирован на 29-31 июля. Место проведения – Серпухов. 8 апреля стало известно о третьем подряд переносе фестиваля. Теперь он должен пройти летом 2023 года. Все билеты на «Нашествие остаются действительными. Некоторые люди покупали билеты на «Нашествие» еще в 2019-м – до первого переноса и начала пандемии коронавируса.
• РБК опубликовал данные по ситуации с концертами в России. В них интересны несколько ключевых выводов. Так афиша концертов почти полностью лишилась иностранных артистов – их доля от продажи билетов упала до 1%. В марте 2022 года до 26% увеличилась доля возврата билетов. Мартовские продажи билетов на 80% меньше, чем в 2019-м (до пандемии).