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Что будет с концертами в России в 2022 году: куда сходить, кто выступит, какие фестивали отменены

Таким был фестиваль Park Live в 2019 году.

Группа фестиваля Park Live вконтакте

Как и в каком формате проходят концерты в России в 2022 году

New York Times еще в начале марта обращал внимание, что сотрудничество с Россией прекратили три крупнейших звукозаписывающих конгломерата. В том же материале указывалось, что отказалась от сотрудничества и Live Nation. Это крупная компания по организации концертов. Позже иностранные группы стали массово отменять концерты в России в 2022 году.

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Кто в ближайшее время точно не приедет в Россию:

  • Imagine Dragons;
  • Franz Ferdinand;
  • Green Day;
  • Rammstein;
  • Twenty One Pilots;
  • Bring Me The Horizon;
  • Iron Maiden.

У них планировались отдельные крупные концерты в России. Отдельная ситуация сложилась с группами The Killers и Slipknot. Они стояли в программе фестиваля Park Live, но тоже отказались от выступления. Отказался от выступления и Игги Поп. Позже организаторы фестиваля опубликовали официальное заявление о его переносе на 2023 год. Они надеются на возвращение артистов.

С концертами российских исполнителей ситуация складывается чуть лучше. Афишные сайты разных городов и отдельных площадок анонсируют именно их выступления. Продолжается и вручение музыкальных премий. Так 17 мая в Crocus City Hall пока запланировано вручение наград на музыкальной премии «Жара». Изначально она стояла в календаре на апрель 2022 года.

Некоторые российские музыканты сами отменяют концерты в России. Так сделал Оксимирон, который планировал весенние выступления в Москве и Санкт-Петербурге. Билеты на его выступления были проданы за семь часов после декабрьского анонса этих концертов. Всего у него планировалось шесть концертов. Сейчас они перенесены на неопределенный срок.

Сергей Шнуров на фестивале «Нашествие» в 2019 году. С того времени фестиваль больше не проводился.

Группа фестиваля «Нашествие» вконтакте

Текущая ситуация с коронавирусом влияет и на формат концертов в России. «Фонтанка» обращала внимание, что в Санкт-Петербурге теперь снова легальны танцполы. Хотя с декабря 2021 года отдельные концерты уже проводились без сидячих мест в зале. Ранее стулья ставились прямо на площадке танцпола – на них рассаживались все люди с билетами, вставать запрещалось.

Постепенно снимаются ограничения и в Москве: это распространяется и на фестивали. С 23 апреля открылся «Пасхальный дар». Под этим названием фестиваль объединяет в себе все пасхальные мероприятия – туда входят даже мастер-классы и ярмарки. Сергей Собянин анонсирует скорое начало «Московской весны». Там пройдут в том числе концерты и театральные постановки.

По всей России по-прежнему проходят и бесплатные концерты. Отдельные мероприятия устраивают даже библиотеки. Российская национальная библиотека в апреле 2022 года провела концерт «Музыка мира». Песни там исполняла группа ONCE Ensemble. Позже состоялся концерт «Звезда по имени Солнце» – он посвящен 60-летию со дня рождения Виктора Цоя.

Весной-летом 2022 года Баста проедет с концертами по городам России.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Афиша концертов в России в 2022 году

В этой части материала мы ориентируемся на данные сервисов, которые показывают календарь концертов на ближайшее время. В подборке ниже останутся только самые заметные и крупные мероприятия в Москве. Возможно, мы могли кого-то упустить. Все концерты расставлены по календарному порядку. На некоторые из них еще остаются доступные билеты по адекватной цене.

  1. 10 июня. ДДТ, Москва, «Открытие Банк Арена»;
  2. 18 июня. Баста, Москва, «Лужники»;
  3. 2 июля. Руки Вверх! Москва, «Лужники»;
  4. 10 декабря. Little Big, Москва, «Мегаспорт»;
  5. 12 декабря. Мумий Тролль, Москва, «Крокус Сити Холл».

Почти все из этих исполнителей дадут крупные концерты в Санкт-Петербурге. Так группа ДДТ выступит на «Газпром Арене» 24 сентября, Little Big – 19 ноября в «Ледовом дворце». Еще в Санкт-Петербурге 12-13 июня 2022 года состоится 21-й международный музыкальный фестиваль Stereoleto. Заявленные участники: Леонид Агутин, Каста, IOWA и другие.

KudaGo узнал о предстоящих летних концертах в Москве. Там стартует шестой сезон фестиваля ROOF FEST. Этот фестиваль не проводился в последние два года из-за пандемии коронавируса, но теперь организаторы анонсировали старт его нового сезона. Концерты пройдут на крышах Fantomas Rooftop и Gipsy. Там выступят Ева Польна, группа «Фрукты», Лолита и другие артисты.

Так выглядит главная страница сайта отмененного фестиваля «Боль».

Официальный сайт фестиваля «Боль»

Что еще нужно знать о концертах и фестивалях в России в 2022 году

Не состоится Пикник «Афиши» – один из главных фестивалей Москвы. В 2022 году он планировался сразу в Москве и Санкт-Петербурге, но теперь планируется только в будущем. Отменен и музыкальный фестиваль «Боль». Он планировался на июнь 2022 года. Организаторы утверждают, что ничего не знают о будущем формате фестиваля и его новых сроках.

• Фестиваль «Нашествие» был запланирован на 29-31 июля. Место проведения – Серпухов. 8 апреля стало известно о третьем подряд переносе фестиваля. Теперь он должен пройти летом 2023 года. Все билеты на «Нашествие остаются действительными. Некоторые люди покупали билеты на «Нашествие» еще в 2019-м – до первого переноса и начала пандемии коронавируса.

• РБК опубликовал данные по ситуации с концертами в России. В них интересны несколько ключевых выводов. Так афиша концертов почти полностью лишилась иностранных артистов – их доля от продажи билетов упала до 1%. В марте 2022 года до 26% увеличилась доля возврата билетов. Мартовские продажи билетов на 80% меньше, чем в 2019-м (до пандемии).

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