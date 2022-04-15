Группа Swedish House Mafia выпустила первый альбом спустя 17 лет создания – за это время она даже распадалась и собиралась снова
Электронная группа Swedish House Mafia выпустила новый альбом – «Paradise Again». Там 17 треков и много фитов:
The Weeknd, A$AP Rocky, Mapei, Якобом Мюльрадом, Сейнабо Сей, Ty Dolla Sign и 070 Shake.
Swedish House Mafia – одна из главных электронных групп 2010-х. Клип на самый успешный ее трек «Don't You Worry Child» собрал на ютубе 831 млн просмотров. У группы есть два «Грэмми» -- оба раза за лучшую танцевальную запись.
В 2012-м группа объявила о распаде, но в 2018 снова объединилась. Удивительный факт об альбоме «Paradise Again» – это первый альбом группы Swedish House Mafia. До этого она выпускала только отдельные синглы и EP.
Музыкант группы Стив Анжелло говорит, что было интересно снова собраться и ощутить чувства, как в ранние годы группы: «У нашего трио разные предпочтения, но когда кто-то показывает нечто, что я не слышал, то понимаю – появляется та магия из молодости».
На новый альбом ушло четыре года. Группа стремилась к перфекционизму, дважды сменила менеджеров и в итоге даже сменила лейбл.
Сайт Pitchfork (специализируется на музыкальных рецензиях) поставил «Paradise Again» среднюю оценку – 6,2: «Paradise Again» предпочитает более темный звук, наполненный жужжанием. Песни альбома сделан так, чтобы они обрушивались на вас, как волна; слишком часто они звучат так, словно ступают по воде».
В России легально послушать альбом «Paradise Again» нельзя.