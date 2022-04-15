Группа Swedish House Mafia выпустила первый альбом спустя 17 лет создания – за это время она даже распадалась и собиралась снова

В 2012-м группа объявила о распаде, но в 2018 снова объединилась. Удивительный факт об альбоме «Paradise Again» – это первый альбом группы Swedish House Mafia. До этого она выпускала только отдельные синглы и EP.

Музыкант группы Стив Анжелло говорит, что было интересно снова собраться и ощутить чувства, как в ранние годы группы: «У нашего трио разные предпочтения, но когда кто-то показывает нечто, что я не слышал, то понимаю – появляется та магия из молодости».

На новый альбом ушло четыре года. Группа стремилась к перфекционизму, дважды сменила менеджеров и в итоге даже сменила лейбл.