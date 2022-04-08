музыка
Guf выпускает новый альбом – впервые за семь лет: с треком о второй личности и постером с картой старой Москвы
- Презентация пройдет 17 апреля в Москве. Guf обещает, что релиз на стримингах пройдет до этой даты, но число не называет. Возможно, это произойдет в пятницу 15 апреля – традиционно в музыкальной индустрии именно этот день недели становится релизным.
- Выход планировался 1 апреля, но из-за «проблем с выпуском» его отложили. Guf не пояснил, с чем именно связаны, но в это время зарубежные платформы массово уходили из России или ограничивали работу в ней. Музыкальную индустрию затронул запрет на монетизацию в русском ютубе, уход Spotify, а также закрытие крупных лейблов Universal Music, Sony Music и Warner Music (с последним сотрудничал Guf).
- Названия альбома или официальной обложки еще нет, но Guf неоднократно публиковал анонсы с постерами. На последнем из них изображен старый план Москвы, вероятно, XVIII века. О датировке говорит положение реки Неглинной, еще не убранной в коллектор.
- Новый альбом станет пятым сольным для Guf и первым за семь лет: «Город дорог» (2007), «Дома» (2009), «Сам и…» (2012), «Еще» (2015). После выхода «Еще» он выпускал синглы и записывал совместные альбомы, в том числе с группой Centr.
- Один сингл с альбома уже выпущен – «Алик». В интервью Ксении Собчак в 2019 году Guf рассказывал о своем психическом заболевании – маниакально-депрессивном психозе с вялотекущей шизофренией. Во время обострений у него проявляется вторая личность Алик.
- 8 апреля пользователи вконтакте заметили альбом «Опять», вышедший в профиле Guf. Судя по комментариям, некоторые успели его прослушать, но на момент написания заметки он недоступен. Возможно, это и есть новый альбом, слитый в сеть, То же произошло с прошлым релизом Guf.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые