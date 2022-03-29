Российские разработчики создали «Грустнограм» – шуточную замену запрещенной соцсети, где все фото становятся черно-белыми

28 марта в России запустился «Россграм» – это еще одна российская разработка. Там пока представлен только партнер-релиз – это прототип будущего проекта. Он доступен для СМИ, партнеров проекта и инвесторов. Дальше откроется вариант для блогеров, потом – для всех остальных. Эксперты рассказывают, что движок «Россграма» еще необходимо оптимизировать.

Александр Токарев называет «Грустнограм» ответом на «Россграм». Идея проекта возникла именно в момент анонса «Россграма». Так Токарев сказал о ней в комментарии телеграм-каналу «Осторожно, новости!»: «Это, конечно, в первую очередь высказывание». Там же указано, что все создатели «Грустнограма» параллельно ходят на основную работу.

Как прямо сейчас выглядит «Грустнограм»

Девиз «Грустнограма»: «Выкладывайте грустных себя, показывайте грустных других, грустите вместе». В описании «Грустнограм» называется соцсетью для грустных. Пользователи новой соцсети стараются этому соответствовать: показывают пейзажи, необычные кадры и даже цитаты из книг. Просто посмотрите на эти кадры: