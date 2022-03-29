Российские разработчики создали «Грустнограм» – шуточную замену запрещенной соцсети, где все фото становятся черно-белыми
Что такое «Грустнограм» и почему о нем все говорят
«Грустнограм» официально запустился 27 марта – его разработка длилась шесть дней. Уже на следующие сутки соцсеть заработала для всех людей в режиме открытого бета-тестирования. В профиле пользователей отображаются не только фотографии – там появляются стихи. Каждому можно выкладывать фото, подписываться на других людей, оставлять комментарии.
Регистрация доступна только через сайт, но в ближайшее время появится официальное приложение. Особенность «Грустнограма»: все фотографии автоматически становятся черно-белыми. Еще там периодически возникают баги – они быстро исправляются. Все новости можно отслеживать в телеграм-канале. Там же появляются сообщения о будущих нововведениях.
«Афише Daily» поговорила с Александром Токаревым – одним из создателей проекта. В комментарии он рассказал, что в команду разработчиков входят четыре человека. Двое из них – программисты-фрилансеры. Аудитория «Грустнограма» насчитывает уже более 50 тысяч пользователей. Эта цифра отмечена отдельным постом на странице самого «Грустнограма».
28 марта в России запустился «Россграм» – это еще одна российская разработка. Там пока представлен только партнер-релиз – это прототип будущего проекта. Он доступен для СМИ, партнеров проекта и инвесторов. Дальше откроется вариант для блогеров, потом – для всех остальных. Эксперты рассказывают, что движок «Россграма» еще необходимо оптимизировать.
Александр Токарев называет «Грустнограм» ответом на «Россграм». Идея проекта возникла именно в момент анонса «Россграма». Так Токарев сказал о ней в комментарии телеграм-каналу «Осторожно, новости!»: «Это, конечно, в первую очередь высказывание». Там же указано, что все создатели «Грустнограма» параллельно ходят на основную работу.
Как прямо сейчас выглядит «Грустнограм»
Девиз «Грустнограма»: «Выкладывайте грустных себя, показывайте грустных других, грустите вместе». В описании «Грустнограм» называется соцсетью для грустных. Пользователи новой соцсети стараются этому соответствовать: показывают пейзажи, необычные кадры и даже цитаты из книг. Просто посмотрите на эти кадры: