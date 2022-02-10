Что за издание Inside The Games – это оно взорвало инсайд про допинг Валиевой: главред признавался банкротом, 25 млн читателей

Inside The Games – главный источник в теме возможного применения допинга в сборной России по фигурному катанию. Все началось с них: ITG первым запустил тему, которую подхватили российские и западные медиа. А потом расширил, что положительная допинг-проба связана с главной русской фигуристкой Камилой Валиевой. Из-за этого 8 февраля не состоялась церемония награждения призеров командного турнира, которую МОК туманно объяснял юридическими консультациями.

При этом про Inside The Games в России до этого дня почти никто не слышал. Откуда они взялись?

Первая новость, которая запустила волну – это эксклюзив от старшего корреспондента Майкла Павитта. Он работает в Inside The Games с 2015 года и, например, писал о подготовке Токио к летней Олимпиаде и Паралимпиаде. Сейчас он находится в Пекине и на пресс-конференции спрашивал о причинах переноса награждения призеров командного турнира.