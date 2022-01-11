В Африке много стран с похожими красно-желто-зелеными флагами (например, на Кубке Африки-2021 таких семь). Это жест от всех Эфиопии за независимость
Стартовал Кубок Африки-2021, на котором форма команд чаще выглядит куда ярче той игры, которую они показывают. Форма красивая, как и флаги. Вдумайтесь: почти у трети всех сборных расцветка флагов с цветами светофора – красным, желтым и зеленым. Но к светофору отношения они не имеют.
Смотрим, что это за страны:
🇨🇲 Камерун
🇪🇹 Эфиопия
🇬🇳 Гвинея
🇸🇳 Сенегал
🇬🇭 Гана
🇬🇼 Гвинея-Бисау
🇲🇱 Мали
Как они выглядят, если посмотреть поближе:
И это еще не все. Вот флаги других африканских государств, где тоже только эти цвета:
🇧🇯 Бенин
🇨🇬 Конго
🇸🇹 Сан-Томе и Принсипи
🇹🇬 Того
🇲🇷 Мавритания
🇧🇫 Буркина-Фасо
Что обозначают эти цвета и почему так вышло?
Красно-желто-зеленая расцветка – это панафриканские цвета.
☀️ Из них красный символизирует кровь, пролитую в борьбе за свободу, желтый – солнце и минеральные богатства, зеленый – надежду на лучшее.
☀️ Впервые такую расцветку себе на флаг поместила Эфиопия. Это напоминание о радуге как символе, который бог установил на небесах после потопа.
☀️ Гана первой из британских колоний получила независимость и тут же сделала себе такую расцветку.
☀️ У Мали и Сенегала флаги почти одинаковы – они оба входили в состав Федерации Мали.
☀️ Почему все взяли пример с Эфиопии? Она единственная в XIX веке не дала европейским колонизаторам себя захватить. Так она служила примером для других стран, которые тоже помещали себе на флаги три цвета, которые были у Эфиопии.
☀️ Нередко на флагах встречаются и звезды. Как правило, обозначают они единство народа и надежда на свободу. Всего в Африке 62 государства. Треть этих стран имеют флаги, где одновременно присутствуют красный, желтый и зеленый – 22.
На других континентах тоже есть такие расцветки?
Да, например:
🇧🇴 🇬🇩 🇬🇫 🇬🇾 У Боливии, Гренады, Гвианы и Гайаны в Северной и Южной Америке.
🇱🇹 Или у Литвы в Европе.
По большому счету, символизм у литовцев тот же. Красный цвет – кровь, желтый – солнце, процветание, зеленый – цвет жизни, природы.
🇲🇲 В Азии похожая расцветка у Мьянмы.
🇰🇳 У Сент-Китса и Невиса вмешивается черный цвет.
🇸🇷 А у Суринама – белый.
🇵🇹 У Португалии тоже есть немного желтого.
🇻🇺 А у Вануату – желтые полоски.
Но панафриканскими называются и другие сочетания?
Это красный, зеленый и черный (вместо желтого). Они были утверждены в 1920 году в Декларации прав чернокожего населения мира. Черный цвет в этом случае символизировал людей.
Больше панафриканских цветов во флагах южноафриканских государств. А у североафриканских государств используются панарабские цвета – красный, зеленый, черный и белый.
Например:
🇪🇬 Египет
🇩🇿 Алжир
🇹🇳 Тунис
🇲🇦 Марокко
Есть ли связь между регги и панафриканскими цветами?
Известно, что вокруг культа последнего императора Эфиопии Хайле Селассие I (раса Тафари) в 1930-е годы на Ямайке возникло религиозное движение – растафарианство. Император отменил рабство, написал первую Конституцию. Известность движение получило за счет музыкального стиля регги. С Бобом Марли как одним из главных представителей регги, конечно, все знакомы.
Цветами растафарианства были как раз сочетания красного, желтого и зеленого. В XXI веке они уже стали модными атрибутами – с такими расцветкам выходили различные комплекты одежды и аксессуары. Старались Christian Dior и Blumarine, а в середине 2010-х Tommy Hilfiger выставил коллекцию, посвященную музыке регги и Бобу Марли.