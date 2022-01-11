В Африке много стран с похожими красно-желто-зелеными флагами (например, на Кубке Африки-2021 таких семь). Это жест от всех Эфиопии за независимость

И это еще не все. Вот флаги других африканских государств, где тоже только эти цвета:

🇧🇯 Бенин

🇨🇬 Конго

🇸🇹 Сан-Томе и Принсипи

🇹🇬 Того

🇲🇷 Мавритания

🇧🇫 Буркина-Фасо

Что обозначают эти цвета и почему так вышло?

Красно-желто-зеленая расцветка – это панафриканские цвета.

☀️ Из них красный символизирует кровь, пролитую в борьбе за свободу, желтый – солнце и минеральные богатства, зеленый – надежду на лучшее.

☀️ Впервые такую расцветку себе на флаг поместила Эфиопия. Это напоминание о радуге как символе, который бог установил на небесах после потопа.

☀️ Гана первой из британских колоний получила независимость и тут же сделала себе такую расцветку.

☀️ У Мали и Сенегала флаги почти одинаковы – они оба входили в состав Федерации Мали.

☀️ Почему все взяли пример с Эфиопии? Она единственная в XIX веке не дала европейским колонизаторам себя захватить. Так она служила примером для других стран, которые тоже помещали себе на флаги три цвета, которые были у Эфиопии.

☀️ Нередко на флагах встречаются и звезды. Как правило, обозначают они единство народа и надежда на свободу. Всего в Африке 62 государства. Треть этих стран имеют флаги, где одновременно присутствуют красный, желтый и зеленый – 22.