Кубок Африки
Эфиопия
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#Кубок Африки #Эфиопия

В Африке много стран с похожими красно-желто-зелеными флагами (например, на Кубке Африки-2021 таких семь). Это жест от всех Эфиопии за независимость

вчера, 23:02
Михаил Морозов

Стартовал Кубок Африки-2021, на котором форма команд чаще выглядит куда ярче той игры, которую они показывают. Форма красивая, как и флаги. Вдумайтесь: почти у трети всех сборных расцветка флагов с цветами светофора – красным, желтым и зеленым. Но к светофору отношения они не имеют.

Смотрим, что это за страны:

🇨🇲 Камерун

🇪🇹 Эфиопия

🇬🇳 Гвинея

🇸🇳 Сенегал

🇬🇭 Гана

🇬🇼 Гвинея-Бисау

🇲🇱 Мали

Как они выглядят, если посмотреть поближе:

Скриншот с Википедии

И это еще не все. Вот флаги других африканских государств, где тоже только эти цвета:

🇧🇯 Бенин

🇨🇬 Конго

🇸🇹 Сан-Томе и Принсипи

🇹🇬 Того

🇲🇷 Мавритания

🇧🇫 Буркина-Фасо

Что обозначают эти цвета и почему так вышло?

Красно-желто-зеленая расцветка – это панафриканские цвета.

☀️ Из них красный символизирует кровь, пролитую в борьбе за свободу, желтый – солнце и минеральные богатства, зеленый – надежду на лучшее.

☀️ Впервые такую расцветку себе на флаг поместила Эфиопия. Это напоминание о радуге как символе, который бог установил на небесах после потопа.

☀️ Гана первой из британских колоний получила независимость и тут же сделала себе такую расцветку.

☀️ У Мали и Сенегала флаги почти одинаковы – они оба входили в состав Федерации Мали.

☀️ Почему все взяли пример с Эфиопии? Она единственная в XIX веке не дала европейским колонизаторам себя захватить. Так она служила примером для других стран, которые тоже помещали себе на флаги три цвета, которые были у Эфиопии.

☀️ Нередко на флагах встречаются и звезды. Как правило, обозначают они единство народа и надежда на свободу. Всего в Африке 62 государства. Треть этих стран имеют флаги, где одновременно присутствуют красный, желтый и зеленый – 22.

На других континентах тоже есть такие расцветки?

Да, например:

🇧🇴 🇬🇩 🇬🇫 🇬🇾 У Боливии, Гренады, Гвианы и Гайаны в Северной и Южной Америке.

🇱🇹 Или у Литвы в Европе.

По большому счету, символизм у литовцев тот же. Красный цвет – кровь, желтый – солнце, процветание, зеленый – цвет жизни, природы.

🇲🇲 В Азии похожая расцветка у Мьянмы.

🇰🇳 У Сент-Китса и Невиса вмешивается черный цвет.

🇸🇷 А у Суринама – белый.

🇵🇹 У Португалии тоже есть немного желтого.

🇻🇺 А у Вануату – желтые полоски.

Но панафриканскими называются и другие сочетания?

Это красный, зеленый и черный (вместо желтого). Они были утверждены в 1920 году в Декларации прав чернокожего населения мира. Черный цвет в этом случае символизировал людей.

Больше панафриканских цветов во флагах южноафриканских государств. А у североафриканских государств используются панарабские цвета – красный, зеленый, черный и белый.

Например:

🇪🇬 Египет

🇩🇿 Алжир

🇹🇳 Тунис

🇲🇦 Марокко

Есть ли связь между регги и панафриканскими цветами?

Известно, что вокруг культа последнего императора Эфиопии Хайле Селассие I (раса Тафари) в 1930-е годы на Ямайке возникло религиозное движение – растафарианство. Император отменил рабство, написал первую Конституцию. Известность движение получило за счет музыкального стиля регги. С Бобом Марли как одним из главных представителей регги, конечно, все знакомы.

Цветами растафарианства были как раз сочетания красного, желтого и зеленого. В XXI веке они уже стали модными атрибутами – с такими расцветкам  выходили различные комплекты одежды и аксессуары. Старались Christian Dior и Blumarine, а в середине 2010-х Tommy Hilfiger выставил коллекцию, посвященную музыке регги и Бобу Марли.

Все фото: ZUMAPRESS.com / Keystone Press Agency / Craig Lovell / Global Look Press
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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